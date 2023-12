Feng Shui: seis objetos proibidos que você não deve ter em sua casa

O Feng Shui é uma filosofia chinesa que se baseia na ocupação consciente e harmônica dos espaços, com o objetivo de influenciar de maneira positiva as pessoas.

Para esta disciplina milenar, existem objetos que podem obstruir ou promover as vibrações relacionadas com a prosperidade e a felicidade.

De acordo com o portal La Nación, é necessário revisar a casa e remover de lá os objetos que atraem energias negativas e estes são seis deles:

Espelhos em mau estado

Uma mancha, uma rachadura, uma borda quebrada ou uma distorção no reflexo dos espelhos são razões para se livrar desse elemento decorativo, pois sua presença não apenas atrai e retém energias negativas, mas também as gera.

O Feng Shui aconselha não ter espelhos no quarto, pois eles podem absorver a boa energia durante o sono e causar um descanso deficiente.

Aos que possuem esses objetos em suas casas, os especialistas recomendam mantê-los brilhantes e limpá-los todas as segundas-feiras para promover o equilíbrio e a prosperidade.

Cacto

O Feng Shui considera as plantas como fornecedoras de boa energia, mas no caso dos cactos, a situação é diferente: os espinhos que possuem são interpretados como fontes de vibrações negativas que atraem má sorte e problemas financeiros.

Por isso, a filosofia chinesa sugere que qualquer planta espinhosa permaneça fora de casa ou, no máximo, perto de portas e janelas, onde possa liberar a energia que acumula.

Relógios parados

Os relógios devem sempre estar ajustados e funcionando corretamente. Por quê? Porque um relógio parado atrai as energias negativas do espaço, acumula-as e causa estagnação no lar.

Imagens trágicas ou violentas

Pôsteres, quadros e fotos que contenham imagens violentas ou tristes devem ser retirados das casas. De acordo com o Feng Shui, afetam significativamente o estado de espírito dos habitantes da casa, causando uma tensão constante e atraindo energias negativas.

Objetos deteriorados

O Feng Shui é rigoroso nesse sentido: em casa, não se devem conservar elementos deteriorados, pois são considerados um ímã para a má sorte. Isso inclui louças, talheres, enfeites e também móveis.

De acordo com a crença milenar, as coisas que se quebram perdem sua essência e a energia que possuíam. Por isso, aconselha-se se livrar delas, pois, por um lado, sua função já não existe e, por outro, pela importância da renovação.

Espadas e facas

Uma espada decorativa pode ser evitada, mas uma casa precisa de uma série de facas e tesouras para tarefas básicas como cozinhar. Embora o Feng Shui indique que qualquer tipo de objeto cortante é um portador de energia negativa e um possível gerador de conflitos e tensões nos ambientes, também compreende a sua utilidade na vida cotidiana. Por isso, o que é aconselhado é guardá-los de forma ordenada e segura e evitar que estejam expostos.