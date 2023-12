Evite incêndios com enfeites de Natal seguindo essas recomendações

Com o objetivo de evitar acidentes e riscos elétricos em casa, negócios e locais de trabalho com luzes e enfeites de Natal, as autoridades emitiram uma série de recomendações para ter um Natal seguro.

Durante o mês de dezembro, o índice de acidentes relacionados a curtos-circuitos e incêndios aumenta em 30%, e para evitar um curto-circuito que possa provocar um incêndio, é necessário revisar as extensões e séries de luzes natalinas.

Com o objetivo de prevenir acidentes como eletrocussão, queimaduras ou incêndios por curto-circuito, assim como o mau manuseio dos enfeites nesta época de dezembro, é importante que as luzes e acessórios que utilizam eletricidade tenham o selo do InMetro para garantir a segurança.

Segurança no Natal

A recomendação principal é desligar as luzes de Natal tanto internas como externas antes de ir dormir e ao sair de casa. Da mesma forma, é aconselhável desligá-las ao sair do trabalho e fechar os negócios.

Existe risco de superaquecimento e curto-circuito se permanecerem constantemente ligados, além de um maior consumo de energia.

Riscos mais frequentes

Curtos-circuitos devido a sobrecarga de energia elétrica em extensões de Natal

Incêndios causados por curtos-circuitos ou descuido, provocados por enfeites e luzes de Natal que estão em contato com árvores secas e acessórios inflamáveis, como papéis de presente

Risco de choque elétrico em enfeites exteriores, ocorre quando as extensões de luzes natalinas são instaladas sem proteção em árvores e jardins, e com o passar do tempo, vão se deteriorando

Risco de sobreaquecimento de aquecedores devido a instalações elétricas deficientes.

Precauções para o Natal

Algumas recomendações

Utilizar extensões LED ou que não gerem calor

Colocar luzes para exteriores com cobertura

Verificar que as extensões de luz não tenham fios sem revestimento

Ter cuidado ao colocar ou retirar lâmpadas de extensões natalinas ligadas

Evitar que as crianças toquem ou introduzam objetos metálicos em seus orifícios

Desligar todas as extensões de luz, tanto do interior como do exterior da casa, antes de ir dormir

Evitar colocar mais de três extensões consecutivas e não utilizar tomadas múltiplas, de preferência

, de preferência Evitar passar extensões por baixo de tapetes, carpetes ou materiais inflamáveis

As autoridades de proteção civil seguem essas recomendações para evitar qualquer risco de acidente durante esta época de dezembro, bem como cuidar do consumo de energia utilizando luzes de baixo consumo e acendendo-as apenas quando puderem ser apreciadas, evitando deixá-las acesas durante toda a noite.