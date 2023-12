Corte Pixie 2024: dez cortes de cabelo que rejuvenescem e valorizam as mulheres

O ano de 2024 começará com força e ousadia em relação às tendências de cortes de cabelo. Por quê? Porque o cabelo curto é quem está dominando nos últimos dias de 2023.

Dois cortes de cabelos curtos que são muito populares são o Pixie e o Bob. O Pixie é conhecido por ser um corte de cabelo curto com muita personalidade que nunca passa da moda. Tem se consolidado como o estilo curto mais atemporal.

O Pixie é o estilo clássico “duende” onde os lados e a parte de trás da cabeça são cortados mais curtos do que a parte superior, resultando em um estilo que adiciona muita personalidade ao visual e uma grande dose de feminilidade, ao contrário do que muitos acreditam.

Além disso, através de uma infinidade de detalhes como a franja, o comprimento, as pontas, as camadas ou a textura, além de combiná-lo com uma coloração em tom platinado ou fantasia, é ideal para obter um visual super atual.

Corte de cabelo Pixie: curto

Os cortes de cabelo Pixie curtos combinados com franjas desfiadas estarão muito na moda em 2024, tanto penteados para a frente como para o lado, com um acabamento mais assimétrico. Eles dão ao cabelo um ar mais dinâmico e moderno, ideal para atualizar o corte e proporcionar uma sensação de textura muito favorecedora.

Corte de cabelo Pixie: com franja longa

O Pixie com franja longa é estiloso e versátil, porque permite mais opções de penteados ao criar diferentes estilos. Neste caso, com o cabelo liso, todo o cabelo é penteado para frente, enquadrando o rosto e o olhar com um resultado muito favorecedor.

Corte de cabelo Pixie: Bob

A fusão entre o Pixie e o Bob é chamada de Bixie e consiste em combinar o comprimento do Bob com a forma do Pixie, com os lados e a parte de trás mais curtos. O resultado é um corte muito feminino, algo como uma versão mais longa do Pixie, ideal para quem procura um corte mais versátil com o penteado.

Corte de cabelo Pixie: cacheado

Em cabelos cacheados, o corte Pixie é construído com camadas graduadas para controlar o volume nas laterais e dar forma. A parte de trás é deixada bastante curta e o cacho se expressa naturalmente na franja, que, nesses casos, é indispensável.

Corte de cabelo Pixie: assimétrico

Se você quer um acabamento moderno e cheio de personalidade, aposte neste Pixie assimétrico com a franja penteada totalmente para um lado e as pontas marcadas. Ficará ótimo se você tem um rosto redondo, ovalado ou alongado.

Corte de cabelo Pixie: Mixie

Trata-se de um híbrido entre o corte Pixie e o corte Mullet que fica especialmente bem em cabelos cacheados e ondulados. Nesta versão, a parte de trás é alongada, sobressaindo sobre a nuca, e as pontas são marcadas.

Corte de cabelo Pixie: Undercut

Trata-se de um tipo de corte Pixie em que os lados e a parte de trás mais baixa são raspados para criar um contraste de texturas em relação à parte superior. O resultado é moderno, favorecedor e muito mais feminino do que você pode imaginar inicialmente.

Corte de cabelo Pixie: repartido de lado

Se você tem o rosto redondo, é recomendado usar um corte Pixie com divisão lateral, que adiciona um toque de geometria ao formato oval do rosto. Também ficará ótimo se você tiver o rosto oval e, se combinar com uma franja que caia na testa, ficará perfeito com um rosto alongado.

Corte de cabelo Pixie: texturizado

A textura fica realmente bem nesse tipo de corte de cabelo em cabelos lisos, especialmente quando se concentra na parte alta da cabeça. Pode ser obtida com o desfiado do cabelo e um toque de cera para fixar o acabamento. Em cabelos ondulados e cacheados, o efeito já vem naturalmente.

Corte de cabelo Pixie: comprido

Se você está procurando um estilo de Pixie doce e feminino, pode optar por deixar a parte de cima da cabeça mais longa (até a orelha, aproximadamente) para poder brincar com o penteado, usando a risca de lado, no meio ou penteando todo o cabelo para trás. Você também pode deixá-lo de lado, caindo sobre a testa.