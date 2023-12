Ano Novo: os rituais que você deve fazer para atrair amor saudável e recíproco

Já se aproxima o Ano Novo de 2024 e é por isso que devemos conhecer os rituais para atrair o amor saudável e recíproco que lhe encherá de muita felicidade.

Porque embora geralmente apareça de surpresa na maioria das vezes, não faz mal fazer a nossa parte e procurá-lo para que complemente nossos dias da maneira mais especial.

Rituais de Ano Novo 2024 para atrair o amor

Adornos de casal

É uma maneira muito sutil, mas eficaz, de começar a manifestar em sua vida viver ao lado de alguém especial. Como? Adicionando à sua decoração de Natal casais de 'algo'. Por exemplo, casais de pássaros, casais de renas, casais de quebra-nozes... Dessa forma, você estará enviando ao seu inconsciente a mensagem de que é hora de se abrir para o amor.

Canela em pau

De acordo com o Glamour, este é um dos rituais de Ano Novo de 2024 para atrair o amor que não devemos deixar de fazer, pois é prático e econômico. Consiste em amarrar duas ramas de canela com uma fita vermelha e usá-las como um broche no peito do lado onde está o coração. Use-o em 31 de dezembro.

A canela traz abundância e amor (Pexels)

Lingerie vermelha

Nesse mesmo dia, você também deverá usar lingerie ou roupa íntima na cor vermelha, pois dizem que atrai o amor. Não importa se for sutiã e calcinha vermelhos, apenas a parte de baixo é suficiente. No entanto, a chave é que você esteja estreando no último dia de 2023, então você precisará fazer compras.

Manifestar o amor com uma vela

Quando for ao mercado, não te esqueça de incluir também uma vela vermelha. Este ritual, por sua vez, consiste em acender uma vela vermelha com um fósforo numa sala escura. Ao acendê-la, deves manifestar o seu parceiro ideal com todas as suas características físicas e de personalidade.