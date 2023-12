8 coisas que você deve remover da sua sala antes de 2023: você atrairá prosperidade para sua vida

Existem muitos rituais de fim de ano que podem ser feitos para garantir abundância e prosperidade, mas um dos mais seguidos é o de fazer uma limpeza e jogar fora tudo o que não é usado ou não tem utilidade. Todos os espaços da casa devem ser limpos profundamente antes de receber um novo ano, mas a sala deve ser especialmente purificada de tudo o que impeça o progresso e atraia energia negativa.

A razão é que a sala de estar é considerada o coração do lar no feng shui. E isso ocorre porque é uma das áreas onde os vínculos sociais de maior importância são formados e desenvolvidos. Também é um cômodo propenso a reter mais energias negativas. Portanto, deve estar sempre limpo, organizado e livre de qualquer objeto que impeça a paz e a prosperidade reinarem.

As coisas que você precisa eliminar da sua sala

Por isso, a seguir, vamos dizer quais são oito coisas que você deve eliminar da sua sala antes do Ano Novo para garantir a chegada de dinheiro e amor, de acordo com a filosofia chinesa.

Papéis empilhados

Todas as faturas, recibos ou cadernos inúteis devem ser descartados. Se puderem ser reciclados, melhor. Objetos acumulados podem bloquear o fluxo de energia e gerar caos e estresse.

Coisas quebradas

Os objetos quebrados, velhos e danificados devem ser reparados ou descartados, isso inclui desde pratos e ornamentos até eletrodomésticos. A razão é que eles são considerados portadores de energia negativa.

Portanto, eles podem obstruir o fluxo do chi e a harmonia de sua casa. Se for algo irreparável, mas com valor sentimental, guarde-os longe da vista para que não afete a energia.

Móveis danificados

O móvel que estiver quebrado ou defeituoso será melhor substituí-lo. Além de questões energéticas, eles não ficam bem e afetam a estética. Se você não puder consertá-los, adquira novos.

Imagens fortes

As obras de arte que decoram a sua casa podem ter um impacto profundo na energia do espaço. Por isso, quadros ou fotos perturbadoras, tristes ou violentas geram emoções negativas.

Por sua vez, eles perturbam o chi. Portanto, antes do início do novo ano, livre-se dos elementos decorativos que lhe causam estresse, ansiedade ou tristeza e opte por imagens que lhe façam sentir bem.

Garrafas decorativas

As garrafas que guardamos para decorar ou colecionar não ficam bem na sala e alteram a energia. Portanto, é preferível retirá-las de casa ou colocá-las em outra área bem decorada.

A chave é poder colocá-las em um lugar onde haja um design planejado que ajude a eliminar essa aparência de embalagens antigas ou lixo plano que elas têm, mas não na sala de estar.

Pratos, copos e xícaras

Se você tem pratos, copos e xícaras como elementos de decoração na sala, é hora de dizer adeus. Ter alguns está bom, mas uma louça completa exposta está muito fora de moda.

A solução é usá-los de uma vez por todas ou se livrar deles. Fique apenas com um par que você possa colocar em um local especial onde eles pareçam um verdadeiro ornamento da sala de estar.

Vasos antigos e plantas murchas

Embora seja possível restaurar e modificar os vasos antigos, se você deseja ter uma sala de estar que atraia apenas prosperidade e energia positiva, então descarte-os e procure novos para esta área.

Não apenas as plantas devem ser trocadas, as plantas mortas também porque causam tristeza e qualquer coisa murcha é oposta à energia da prosperidade e deve ser eliminada nessa área.

Dê o cuidado que merecem para revivê-las e fazê-las parecerem lindas, mas enquanto isso, mova-as para outro lugar que não afete o fluxo de energia do coração da sua casa.

Relógios quebrados

Caso tenhas um relógio pendurado na parede, certifique-se de que ele funciona, pois se estiver com defeito ou sem pilhas, pode gerar um efeito desfavorável para a abundância de sua morada.

Não se esqueça que os relógios, além de marcar as horas, são responsáveis por ativar a energia em nossas casas. Se o relógio da sua sala estiver parado, o fluxo da energia fica estagnado.