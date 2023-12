5 acessórios que você deve evitar usar ou que podem diminuir elegância em 2024

Os acessórios servem para realçar e complementar qualquer look. São a cereja do bolo que podem ajudar a potenciar o seu outfit, mas se forem usados de forma errada, podem até a fazer parecer pouco elegante e até mais velha do que realmente é.

Embora esses elementos não definam se um visual pode a fazer parecer mais velha, eles podem ser um gatilho. Lembre-se de que o estilo é importante, use-o a seu favor e brilhe onde quer que vá. No entanto, tenha sempre em mente que na moda você pode usar o que lhe faz sentir confortável e não é necessário estar sempre na moda.

Acessórios Pexels (Pexels)

É valioso destacar que, embora não haja uma fórmula exata, a chave para alcançar o look perfeito baseia-se em coisas muito simples, como conforto, segurança e atitude ao usá-lo, além, é claro, de nos conhecermos bem para saber o que nos favorece e o que não, tudo isso recomendado pela própria Carolina Herrera.

5 acessórios que podem diminuir sua elegância

Os acessórios são grandes aliados para realçar o seu visual, não consiga o efeito inverso e continua a te apoiar neles para parecer elegante, fresca e estilizada. Aqui estão algumas recomendações para que o seu outfit não te tire elegância e também não te acrescente anos.

Joias muito grandes

As joias podem ser um grande complemento para qualquer look, mas tente não abusar delas, pois podem diminuir a elegância. Lembre-se de fazer uma boa combinação delas e não cair em excessos. Juntar muitas ou usar algumas de tamanho grande pode fazer com que toda a atenção se concentre de forma desnecessária e fazer você parecer pouco elegante.

Acessórios que podem acabar com sua elegância Pexels (Pexels)

Óculos de sol XXL

Os óculos de sol são os preferidos para exibir muito estilo e também adicionar aquele toque de mistério, mas abusar do seu tamanho pode ser algo prejudicial e até mesmo tirar a elegância. Opte por uns que não cubram todo o seu rosto, pois fará com que pareça exagerada.

Bolsas muito grandes

Lembre-se que às vezes menos é mais, seja para um encontro ou um passeio com amigos. É melhor optar por bolsas pequenas, discretas, onde você leve apenas o necessário.

Tiaras com estampa de lenço

Embora se preveja que as tiaras voltem a estar na moda, opte por aquelas que não tenham cores vibrantes ou muitas estampas, pois elas podem te dar uma aparência infantil. Aposte em cores sólidas, neutras e com elementos mais discretos.

Relógio grande com pulseiras

Os relógios muito grandes ou com muitos elementos podem tornar o visual muito chamativo. Em vez disso, opte por um estilo mais discreto e minimalista.