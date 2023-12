10 perfumes femininos que duram o dia todo e deixam uma marca por onde passam: você ficará inesquecível

Você pode ter o look mais espetacular do mundo, mas se você não tiver aquele toque para completar o seu estilo, seduzir e atrair, você não tem nada.

É o perfume que reflete a sua personalidade, que eleva o ânimo e que lhe faz sentir bem, mais segura, mais atraente e rejuvenescida, deixando uma marca indelével na memória de quem a percebe.

Essas são as razões pelas quais escolher um perfume é muito importante, pois deve ter duas premissas: que dure e deixe uma marca ao passar. Esses dez são perfeitos para você.

Burberry Her

É um perfume feminino, ousado, com toques sutis de luxo londrino. Tem um lado explosivo, descontraído e moderno, que se inspira em mulheres autênticas, surpreendentes e audaciosas. Burberry Her é a personificação perfeita do espírito jovem londrino das mulheres, aventureiras, ousadas e vitais.

Angel

É um perfume oriental e doce, com notas de bergamota, frutas vermelhas, praliné, baunilha, patchouli e almíscar. É icônico, doce e envolvente, que se inspira nas fantasias e sonhos da infância.

La Vie Est Belle

É um perfume floral e frutado, com notas de íris, patchouli, praliné, baunilha, groselha negra e pera. É otimista, alegre e sofisticado, que celebra a beleza e a felicidade da vida.

Chloé

Este perfume floral e fresco, com notas de peônia, lichia, rosa, magnólia, âmbar e cedro, é feminino, delicado e romântico, inspirado na personalidade e estilo das mulheres Chloé, conhecidas por deixarem sua marca por onde passam.

Sí

Sí Eau de Parfum é um perfume frutado, com notas de groselha negra, frésia, rosa, baunilha, patchouli e madeira, que reinventa os códigos da nova feminilidade e se inspira em espíritos fortes e cheios de atitude . É um perfume moderno, elegante e audacioso, que representa a mulher que diz sim à vida, ao amor e a si mesma.