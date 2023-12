Unhas pretas com desenhos góticos: mãos que serão tendência em 2024

As tendências de beleza estão sempre evoluindo, e para 2024, uma estética única está emergindo como a favorita das fashionistas: unhas pretas com desenhos góticos. Este estilo ousado e elegante está rapidamente se tornando a escolha para quem busca expressar sua individualidade através da manicure.

Dominando o mundo das unhas: preto com um toque gótico

As unhas pretas por si só já são uma declaração de estilo, mas adicionar desenhos góticos eleva a tendência a um novo patamar. Desde detalhes intrincados de rosas escuras até padrões inspirados na arquitetura gótica, as opções são infinitas. A combinação do preto com elementos góticos cria uma estética poderosa e sofisticada, perfeita para ocasiões especiais ou para adicionar um toque de ousadia ao cotidiano.

Selena Gomez recentemente compartilhou uma fotografia no Instagram com as unhas negras de inspiração gótica, além do seu cabelo artisticamente desbotado, a também tinha seus olhos perfeitamente delineados.

As unhas negras de estilo gótico que Selena Gomez usou ajudam a manter as mãos elegantes

Ela se arriscou a se afastar de seus habituais rabos-de-cavalo perfeitos, unhas com brilhos e seu característico jeito gatinha. Foi com certeza um grande afastamento de seu estilo habitual e boas-vindas a uma série de fotografias que ela publicou no Instagram.

Selena não é a única estrela que decidiu seguir as novas tendências de unhas do momento indo para o lado sombrio, já que as atrizes Lily Collins e Lucy Boynton mostraram seu lado gótico no tapete vermelho. Lily com seus lábios rouge noir e um penteado preso trançado. E ainda, Lucy tinha os olhos esfumados em cinza e preto com uma joia brilhante em forma de lágrima.

As unhas góticas são um toque de originalidade nas mãos. Existem muitos designs para dar às mãos um destaque em qualquer ocasião. Não se trata apenas de usar um esmalte preto, mas de adotar um estilo que dá muita elegância e estilo a ponto de realçar a aparência geral.

O estilo gótico pode ser adaptado a outras unhas da moda: minimalistas ou francesinhas

Unhas góticas/ reprodução

O preto pode ser usado com os estilos de manicure existentes. Desde usar como base para unhas minimalistas, até experimentar com desenhos geométricos. O estilo gótico pode ser adaptado para as unhas francesinhas, usando preto em vez de branco na ponta da unha. É uma versão contemporânea e um estilo atemporal muito bonito.