Os tons que não devem ser usados em looks de Natal e Ano Novo, se você não quiser atrair má sorte e perder dinheiro

De acordo com o Feng Shui, existem algumas cores que trazem má sorte e você deve evitar em suas roupas no Natal e Ano Novo deste 2023.

E é que são tons que não apenas trazem más energias, também farão com que você perca dinheiro e comece o ano de 2024 da pior forma.

Sempre se diz que o amarelo ou vermelho trazem boa sorte e por isso é recomendável vestir-se com esses tons, mas nunca disseram quais tons evitar e aqui nós dizemos.

São eles:

Branco

Embora o branco seja uma das cores mais elegantes que costumamos usar em nossos looks durante as festas de Natal, você deve evitá-lo a todo custo.

E é que esse tom está associado com a morte, tristeza e fracassos, por isso você atrairá as piores energias e sorte se usar essa cor tanto no Natal como no Ano Novo, então não use looks nesse tom, mesmo que seja o mais chique.

Azul

O tom azul está relacionado com pobreza, tristeza e melancolia, portanto, você deve evitar essa cor em suas roupas de Natal e Ano Novo.

Além disso, é um tom que é considerado chato e não te fará destacar, então evite usá-lo na hora de se vestir nestas datas e opte por outras cores como vermelho, dourado ou verde.

Negro

O preto estiliza e também traz muita elegância, mas é uma cor que não deve ser usada em festas de Natal, mesmo que te faça se destacar.

E é que, em vez de te trazer boa sorte, trará as piores energias e até fará você perder dinheiro, começando o ano de 2024 com o pé esquerdo.