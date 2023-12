O corte bob mais rejuvenescedor e que será um sucesso em 2024: vai te tirar muitos anos

Apenas restam 3 semanas para a chegada de 2024 e é o momento perfeito para uma mudança de visual e brilhar no Natal e Ano Novo.

Tanto furor estão causando os cortes de cabelo em camadas que nesta temporada não há um único estilo capilar que não tenha sido adaptado com esta técnica de cabeleireiro.

A ideia é conseguir que um corte de cabelo mude completamente a sua estrutura e um dos cortes que estamos vendo mais com diferentes formas é o corte de cabelo bob.

Este corte de cabelo nunca sai de moda, é versátil e entre as versões, temos o bob em camadas, que se caracteriza por ter muitas camadas, ou o bob mini repicado, que é exibido de forma desestruturada.

O último grito, bob com volume

A versão que as mulheres estão começando a adotar para obter um efeito rejuvenescedor imediato é o bob com volume que chega até a mandíbula, com uma forma muito semelhante ao bob clássico. No entanto, a diferença está nas camadas de trás, que são muito mais longas e percorrem o pescoço.

De acordo com a revista Trendencias, esse corte tem um toque de mullet devido ao degrau tão marcado que é criado, mas neste caso, as camadas longas são mais densas, ou seja, não são tão definidas como no mullet. É por isso que continuamos mantendo um comprimento médio muito lisonjeiro, mas muito mais moderno e jovial.

Os especialistas garantem que é um corte muito especial, pois ao ter camadas escalonadas, consegue-se que o cabelo ganhe mais volume e movimento nas pontas, e ao mesmo tempo, esse desfiado em direção ao rosto realça as características faciais.

Parece ótimo tanto em rostos angulosos como em rostos redondos, pois é capaz de realçar o melhor de cada um.