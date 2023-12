Cortes de cabelo curto com franja: 8 estilos favorecedores tendência em 2024

Cortes de cabelo curtos com franja: 8 estilos que serão tendência em 2024 Cortes de cabelo curtos com franja: 8 estilos que serão tendência em 2024 (Foto: Pinterest)

As possibilidades de franja em um corte de cabelo em tendência são infinitas, então anime-se a mudar o visual com esse elemento que rejuvenesce o rosto.

Já os salões de beleza estão lotados e as mulheres estão pedindo cortes de cabelo com franjas, mas cuidado, é preciso saber muito bem qual é o que melhor combina com você.

As franjas que estarão mais na moda este ano são, por um lado, as clássicas como a franja reta, baby bang e a de cortina e, por outro lado, franjas curtas no centro deixando os lados mais longos e abertos, muito estilo anos 1970.

Aqui mostramos oito estilos para que escolha o que mais convém ao seu rosto e tipo de cabelo.

Cortes de cabelo curto com franja baby bang reta

Esta é uma das franjas mais arrojadas, a baby bang. Trata-se de um estilo de franja muito curta que fica bem em rostos ovais e alongados, assim como aqueles em formato de coração. Neste caso, é combinado com um corte bob clássico para dar um ar moderno e inovador.

Cortes de cabelo curto com franja lateral degradê

Essa franja é uma tendência nos cortes de cabelo estilo pixie. Trata-se de criar um degradê de lado a lado, começando pelos fios mais curtos da raiz e alongando progressivamente o restante até chegar à outra extremidade. Se você der um acabamento desfiado como esse, conseguirá uma manutenção mais fácil para o dia a dia, além de um estilo arrasador.

Cortes de cabelo curto com franja bagunçada

Essa franja de ar descontraído que se combina com um corte bixie com as costeletas marcadas é perfeito para dar um acabamento atual a qualquer corte. Além disso, permite uma manutenção muito confortável no dia a dia, pois é cortado em camadas, de forma que se obtém um acabamento mais leve e cheio de movimento.

Cortes de cabelo curto com franja assimétrica

As franjas desiguais em estilos curtos estão na moda e trazem um ar fresco e moderno para o visual. Além disso, elas adicionam um toque descontraído ao cabelo, seja usado na testa ou levantada, no estilo topete.

Cortes de cabelo curto com franja lateral

É juntamente com a franja cortina, uma das franjas mais versáteis, pois todos os tipos de rostos. Fica ótimo com estilos como o pixie ou o bixie (como neste visual) e é bastante fácil de manter no dia a dia. Se você tem o rosto alongado, é melhor usá-lo bem cheio, enquanto se você tem o rosto redondo ou quadrado, é melhor que seja mais leve e fique bem de lado para deixar a testa à mostra.

Cortes de cabelo curto com franja desfiada

Para acompanhar um corte com textura como este bob em camadas, é melhor escolher uma franja desfiada que dê um acabamento irregular. Trata-se de dar um acabamento desigual à franja, fazendo um desfiado que é acentuado na parte central para dar forma. É uma opção cheia de personalidade e estilo.

Cortes de cabelo curto com franja cortininha

Os cortes de cabelo curtos também combinam muito bem com franjas abertas estilo cortina, que além disso são confortáveis e fáceis de manter. Não apenas em cabelos estilo bob, mas também em cortes como este pixie, especialmente se acompanhado por uma costeleta marcada como neste caso.

Cortes de cabelo curto com franja lateral e leve

Se estiver procurando um estilo que deixe a testa à mostra para estilizar mais o rosto, você pode optar por uma franja levemente lateral e com acabamento translúcido. É uma opção ideal tanto para um corte pixie como para um bob curto.