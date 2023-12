Carolina Herrera afirma que só mulheres “ridículas” e “sem classe” usam esse visual após os 40 anos

Uma das vozes mais famosas e reconhecidas para falar sobre moda é a da estilista venezuelana Carolina Herrera, que fundou sua própria marca nos Estados Unidos em 1981 e desde então se tornou um ícone da moda global e sinônimo de elegância e bom gosto.

As declarações de Carolina Herrera que causaram agitação nas redes

No entanto, nem sempre as palavras de Carolina Herrera foram consideradas corretas, pois há algum tempo ela se tornou uma tendência após algumas declarações polêmicas que causaram desconforto.

Nesse sentido, apesar de muitas mulheres seguirem seus conselhos sobre beleza e elegância que estão relacionados a uma aura moral e intelectual, ela também tem recebido críticas e causado indignação com dicas que não foram bem vistas pela maioria.

Um exemplo é quando a renomada designer ousou dizer que mulheres com mais de 30 anos devem parar de usar biquínis, jeans e minissaias, o que causou alvoroço nas redes sociais.

Carolina Herrera: a calça que nenhuma mulher com mais de 30 anos deve usar (JP Yim/Foto: Getty Images)

"Apenas as mulheres sem classe mantêm o cabelo comprido após os quarenta anos", afirmou Carolina Herrera em uma ocasião.

"Carolina, amiga, apenas as mulheres sem classe dizem a outras mulheres como diabos devem usar o cabelo", indicou uma mulher no Twitter. "A partir daqui, por exemplo, um beijo para Carolina Herrera", assinalou outra.

“Carolina Herrera disse algo sobre cabelos longos. Tenho 53 anos e uso meu cabelo como quero: preso ou solto, com boina, com chapéu ou até mesmo com uma piñata na cabeça se eu quiser. A classe não está no cabelo, está no que o cabelo esconde”, detalhou finalmente uma terceira pessoa.