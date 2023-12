10 perfumes exclusivos e sedutores que são os favoritos das mulheres de classe alta

O universo dos perfumes está repleto de fragrâncias que contam histórias através de suas notas deliciosas, assim como também possui um terreno exclusivo e seleto de perfumes que exalam um luxo silencioso e emanam uma aura de elegância e opulência com sofisticação, como se fossem feitos para pessoas especiais.

Perfumes para mulheres: essências sofisticadas e pouco conhecidas

São fragrâncias pouco conhecidas que conseguem evocar a sensação de riqueza e distinção. Além disso, encarnam o espírito do exclusivo e do inalcançável, perfumes que realmente cheiram a milionárias.

Imperial Majesty de Clive Christian é considerado o perfume mais caro do mundo e é apresentado como um tesouro em um frasco de cristal de Baccarat e platina. Sua fragrância, uma mistura requintada de rosa, jasmim e baunilha, é a combinação perfeita para a elegância.

Blue Talisman de Ex Nihilo é uma fragrância simples, mas com muitas facetas olfativas, com toques sutis de pera e bergamota na saída.

Ambre Extrait de la Bouche Rouge é um perfume delicado e envolvente com notas extravagantes de framboesa e açafrão, com suaves aromas de baunilha.

Richwood da Xerjoff é um perfume de luxo em cada borrifada, com combinações preciosas de madeira, rosa búlgara e sândalo.

São fragrâncias com notas doces, amadeiradas e florais

Gold Woman de Amouage é uma fragrância que busca homenagear o luxo oriental com notas de rosa, jasmim e incenso. Um perfume que desperta o desejo e o glamour.

Aventus for Her da Creed é uma fragrância cativante com notas frutadas e florais, que resulta em uma trilha de sofisticação e elegância moderna.

Velvet Orchid de Tom Ford é uma fragrância que evoca sensualidade e exclusividade com suas notas de orquídea, mel e rum.

Chanel N 5 é um clássico eterno atemporal que nunca sai de moda. Sua combinação de notas florais com almíscar se tornou um símbolo de luxo e distinção por décadas.

Joyeuse Tubéreuse de Guerlain é um perfume que celebra a tuberosa em sua máxima expressão, além disso, oferece uma fragrância envolvente que exala luxo e mistério.

Ambre Sultan de Serge Lutens é um perfume oriental e quente com notas de âmbar, baunilha e resinas.