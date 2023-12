Temporada do sol: saiba se você está protegendo corretamente a sua pele dos raios solares

A temporada do sol chegou novamente e os cuidados com a exposição solar da pele devem ser redobrados. O uso de protetor deve ocorrer durante todo o ano, mas, nos dias quentes, as pessoas precisam garantir essa proteção extra para garantir nossa saúde.

A dermatologista Viviane Scarpa, da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), explica que há hoje no mercado muitos produtos que oferecem proteção solar, mas ainda falta a conscientização sobre a importância desses cuidados.

“A proteção solar é essencial para nos proteger dos raios solares que, sabidamente, são a principal causa do câncer de pele, e também da luz de aparelhos eletrônicos e lâmpadas. Junto com os raios solares, elas são responsáveis pelo aparecimento de manchas e pelo envelhecimento precoce”, alerta a médica.

Segundo ela, existem produtos variados, com texturas ideais para todas as pessoas, sejam eles em gel, gel-creme, loção e creme.

“Podemos personalizar a prescrição do filtro solar para cada tipo de pele e para cada patologia que o paciente apresenta”, reforça ela. Outra vantagem que a Dra. Viviane percebe na evolução dos filtros solares é a proteção contra os raios UVA. “Antigamente nem existia e, agora, é obrigatória para os filtros solares vendidos no Brasil”, destaca a dermatologista.

A médica ressalta que também estão disponíveis no mercado filtros solares com cor e vários tons diferentes, além dos que se adaptam ao tom de pele. “Já que sabemos que os filtros solares com cor protegem mais que os sem cor.”

Além da proteção aos raios solares, a médica diz que muitos produtos contém componentes que ajudam a manter a saúde da pele. “Muitos filtros, hoje, possuem outros ativos na composição, como antioxidantes, clareadores e ativos que tratam queratoses actínicas (lesões pré-malignas)”, indica Viviane.

Existe fator ideal para cada tipo de pele?

A dermatologista enfatiza que todos os tipos de pele precisam de proteção solar, mesmo que o fator varie. “Quanto mais clara a pele, maior deve ser a proteção”, resume a médica, ao indicar dessa forma:

Pele clara e muito clara: FPS 50 e PPD +++

Pele morena clara: FPS 40 PPD ++/+++

Pele morena escura: FPS 30 PPD +/++

Pele negra: FPS 30 PPD +

Exposição ao sol sem a devida proteção é prejudicial a pele (Reprodução/Freepik)

Sol e os problemas de pele

A luz solar, segundo a dermatologista, pode ser tanto o fator desencadeante, como fator de piora de lesões como melasmas e manchas. “O melanócito é a célula que produz melanina, que dá a coloração acastanhada do melasma e das manchas. Este melanócito está presente na camada mais inferior da epiderme e é estimulado a produzir mais pigmento quando a pele é exposta ao sol, como um mecanismo de defesa para proteger o núcleo das nossas células. Quanto mais melanina uma pele tem, mais proteção contra o sol essa pele terá”, explica.

Nesse contexto, alerta que a proteção contra o sol em quem tem essas condições deve ser ampliada. “Os cuidados devem envolver a proteção solar tópica, com filtros solares de preferência com cor e fator acima de 50, com reaplicação ao longo do dia. Além disso, evitar os horários em que a radiação solar é mais intensa, entre 10h e 16h”, recomenda a especialista, adicionando o uso de chapéus ou boné com fator e proteção como uma prática importante nesses casos.

A quem se pergunta se a proteção solar defende a pele contra o aparecimento de manchas e melasmas, Viviane diz que sim, desde que essa proteção seja a soma de filtro solar reaplicado ao longo do dia, não exposição nos horários de pico de sol e uso de chapéus e bonés com fator de proteção. “Para essa prevenção, o melhor é escolher os filtros com cor e com fator de proteção acima de 50″, indica a médica.

Como hidratar a pele devidamente?

“A pele é o maior órgão do corpo e, por estar em contato com o meio externo, sofre com os dias mais quentes e secos”, lembra a dermatologista, ao associar uma pele mais seca à possibilidade de aparecimento de coceira (também chamado de prurido) ou de eczemas e, ainda, a piora em quadros de dermatite atópica.

Para evitar situações assim, Viviane reforça a dose diária de ingestão de água de 35 ml por Kg por dia. “Outras ações que ajudam são: banhos mornos e rápidos, não usar buchas, dar preferência para sabonete syndets, que tiram menos gordura da pele e sempre passar hidratantes logo após o banho, pois neste momento a absorção do produto é maior”, lista ela.

Alimentação como cuidado para a pele

Uma dieta rica em frutas, legumes e verduras é a indicação da dermatologista para complementar o cuidado com a pele. Além disso, evitar frituras e alimentos com alto teor de açúcar também somam para uma pele bem tratada.

“Sabemos, hoje, que uma dieta rica em açúcar leva ao envelhecimento precoce e que uma dieta rica em antioxidantes melhora o melasma e auxilia na prevenção desse envelhecimento”, ressalta a médica, acrescentando que acertar na dose diária de proteínas também responde pela produção do colágeno na pele, que é uma proteína.