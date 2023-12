Saiba como identificar o seu tipo de pele

Conhecer a fundo o seu tipo de pele é fundamental para uma rotina de skincare eficaz. Para te ajudar, preparamos um guia abrangente que desvenda as nuances entre os diferentes tipos, facilitando a identificação e o cuidado adequado.

Vamos explorar cada um deles juntos!

Os Diversos Tipos de Pele

Afinal, quais são os tipos de pele? A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) classifica os tipos como normal, seca, oleosa e mista. Vamos entender as características de cada uma.

Identificando uma Pele Normal

Conhecida como eudérmica, a pele normal é equilibrada, com textura lisa, poros finos e sem sensibilidade. Uma rotina tradicional de skincare é suficiente para manter sua saúde.

Pele Seca

Além da textura áspera, a pele seca pode apresentar casos extremos com descamação e manchas escuras. A hidratação é crucial, especialmente após o banho, associada ao uso indispensável de protetor solar.

Pele Oleosa

Caracterizada pelo excesso de sebo, a pele oleosa demanda cuidados específicos, incluindo limpeza profunda e uso de produtos para controlar a oleosidade, como sabonetes líquidos e séruns faciais.

Pele Mista

Com características tanto de pele oleosa quanto seca, a pele mista requer cuidados para equilibrar o pH, sendo recomendados produtos com vitamina C para promover o balanceamento.

Estados Específicos da Pele

Pele sensível/ Reprodução (eugene barmin)

Além dos tipos, estados como pele sensível, madura e acneica precisam de atenção específica. A pele sensível pode apresentar irritação e coceira, enquanto a pele madura enfrenta mudanças fisiológicas. A pele acneica, delicada, muitas vezes requer tratamento dermatológico.

A pele, um dos maiores órgãos do corpo, demanda compreensão. Este artigo oferece uma base para identificar seu tipo de pele e orientações para um cuidado eficaz.

