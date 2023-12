Quatro erros que se costuma cometer ao aplicar perfumes e devem ser evitados, pois diminuem sua classe e elegância

Perfumes Se você evitar cometer estes erros, vai deslumbrar a todos com seu melhor aroma ( Valeria Boltneva / cottonbro studio/Pexels)

O perfume é uma parte importante do nosso visual, pois destaca nossa classe e elegância, mas você deve usá-lo corretamente e evitar cometer alguns erros.

Acontece que você pode ter o melhor perfume e o mais luxuoso e cheiroso, mas se você não o aplicar da maneira correta, ele vai diminuir seu estilo e classe e você não vai se destacar.

Então, vamos te dizer quais são os erros que você deve deixar para trás ao aplicar seu perfume, para que atraia olhares.

Erros que você deve evitar ao aplicar perfume para não perder classe e elegância

Colocar perfume atrás da orelha

Muitas mulheres costumam aplicar perfume atrás da orelha para "cheirar mais e melhor", mas a realidade é que isso é um grande erro.

E é que isso faz com que o aroma entre em contato com a gordura corporal e a oleosidade, o que fará com que o perfume perca seu cheiro elegante e divino, resultando em um odor indesejado.

Esfregar a área após aplicar perfume

Um grande erro que muitas pessoas cometem é esfregar a área imediatamente após aplicar o perfume, pois isso altera o cheiro da fragrância e diminui sua intensidade.

A fricção que você cria ao esfregar a área faz com que ela esquente e produza enzimas naturais que alteram o cheiro, então é melhor aplicar o perfume e deixar que ele faça efeito e penetre na pele.

Aplicar perfume na roupa

Uma das piores coisas que você pode fazer é aplicar perfume nas roupas e não na pele, pois com o suor e o calor ele se dissipará.

O melhor é aplicá-lo na pele, nos pulsos, pescoço, peito ou parte interna dos cotovelos, e até mesmo no cabelo, para que possa durar o dia todo.

Aplicar muito perfume

Muitas vezes acreditamos que para cheirar divinamente e exalar elegância, devemos aplicar muito perfume, mas isso é um grande erro.

Com apenas duas ou três aplicações da fragrância na pele é suficiente, caso contrário, você terá um aroma muito forte e, em vez de exalar elegância, causará repulsa.