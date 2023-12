O que significa sonhar com beijo? O simbolismo possível irá a surpreender

Sonhar em beijar alguém pode gerar diferentes sensações, dependendo de quem é a pessoa com quem você junta os lábios no mundo dos sonhos. Se for seu parceiro ou sua paixão, é um sonho ideal e se explica porque você sempre pensa neles.

Agora, se for um desconhecido, alguém que você não suporta ou simplesmente alguém inesperado, o sentimento pode ser de grande desconforto e deixar você se perguntando muitas coisas ao acordar. No entanto, como na maioria dos casos, sonhar em beijar alguém não significa necessariamente que haja sentimentos românticos em relação à outra pessoa, mas sim algo muito mais simbólico.

Sonhar em beijar alguém pode ter diferentes significados dependendo do contexto e das emoções envolvidas no sonho. Geralmente, sonhar em beijar alguém indica um desejo de intimidade, conexão emocional ou uma atração romântica por essa pessoa. Pode indicar também um desejo de expressar afeto ou amor por alguém. No entanto, é importante considerar os detalhes específicos do sonho e as emoções que o acompanham para uma interpretação mais precisa.

A especialista em sonhos Lauri Loewenberg explicou em seu blog que beijar em um sonho “pode estar relacionado a uma conversa íntima na vida desperta” que foi tida ou deve ser tida. ”O cérebro funciona de maneira muito diferente quando estamos no estado de sono do que quando estamos acordados”, explicou a autora de ‘Dream On It, Unlock Your Dreams Change Your Life’. “Por exemplo, a parte da córtex pré-frontal que controla o pensamento linear e racional está inativa. Essa é uma das razões pelas quais os sonhos são mais simbólicos do que literais”, disse.

“Portanto, beijar é um símbolo de uma conversa íntima. O assassinato simboliza o fim de algo que você não precisa ou não quer mais etc.”, acrescentou a especialista em sonhos em seu site. ”Quando você puder compreender o simbolismo dos seus sonhos, eles não te assustarão mais. Em vez disso, você poderá ver que eles estão profundamente conectados com o que está acontecendo na sua vida”, concluiu.

Tudo está nos detalhes

Os detalhes do sonho, como o local onde as coisas acontecem ou os eventos anteriores que ocorreram logo antes de você adormecer, também podem fornecer pistas para decifrar seu significado. Por exemplo, uma mulher questionou Loewenberg sobre um estranho sonho que teve com um ex que nunca quis depois de ter discutido com seu parceiro atual. No sonho, ela o beijou intencionalmente.

No entanto, pouco tempo depois, sentiu culpa e afastou o rapaz que estava em cima dela no devaneio. “Não podia acreditar no que acabara de fazer. O que isso quer dizer?”, perguntou a usuária. A especialista respondeu: “Dado que você está atualmente descobrindo seu relacionamento com seu namorado, você pode apostar que esse sonho está intervindo para te ajudar... especialmente depois do seu desentendimento”.

“Ele é alguém que você decidiu que não era para você. Quando você estava discordando do seu atual namorado, você teve os mesmos pensamentos familiares de ‘talvez esse cara não seja para mim’? Se sim, então isso é o que ele representa”, explicou.

“Ele não interpreta a si mesmo, mas personifica o que não lhe convém. Talvez seja por isso que ele estava em cima de você no sonho. Essa é uma posição de dominação e esses pensamentos provavelmente dominaram sua mente por um tempo”, explicou. ”Beijar em um sonho quase sempre está relacionado a uma conversa na vida desperta porque, assim como beijar, são necessárias duas bocas para se comunicar. Seu desacordo com seu namorado envolveu uma conversa que te lembrou como era com seu ex?”, continuou.

"A boa notícia é que você o afastou de si no sonho, o que significa que na vida desperta você conseguiu afastar com sucesso aqueles velhos e familiares pensamentos... e talvez palavras, que eram inquietantemente similares ao que estava acontecendo em sua mente e saindo de sua boca quando você estava com seu ex", apontou.

Sonhar com pessoa falecida pode ser um reflexo de que você sente muita falta daquela pessoa Pexels

Outra mulher perguntou sobre um sonho que ela teve durante três meses, no qual ela se reencontrava com um ex da infância, passavam tempo juntos e se beijavam com paixão. Depois, ela acordava. “Dado que seu sonho vem ocorrendo há aproximadamente três meses, agora está conectado com algo em sua vida que vem ocorrendo há aproximadamente três meses”, respondeu Loewenberg antes de detalhar cada elemento do sonho.

“O seu namorado de infância não necessariamente está a representar a si mesmo, mas sim representa A) a emoção e a paixão porque é a primeira pessoa por quem provavelmente sentiu emoção e paixão, mesmo quando era criança ou B) o seu eu infantil, despreocupado e amante da diversão”, decifrou. ”Há cerca de três meses, algo está acontecendo que a entusiasma e a faz sentir como aquela jovem divertida da sua infância? (...) Pode ser por isso que o seu sonho esteja usando o seu namorado da infância, pois ele pode representar um relacionamento divertido e juvenil no qual tudo volta a ser novo e emocionante”, acrescentou.

“O ponto em que um sonho termina (de forma natural e não por um despertador) é a mensagem principal do sonho. O seu sonho sempre parece terminar com um beijo. Os beijos nos sonhos estão realmente relacionados com a comunicação na vida real”, reiterou. ”O seu telefone celular no seu sonho também representa comunicação, então parece que ultimamente você tem estado se comunicando muito bem com alguém ou precisa comunicar o que precisa para trazer essa diversão e emoção de volta à sua vida”, concluiu.

como excitar um homem com um beijo Pexels

Enquanto isso, em um terceiro caso, uma garota pediu ajuda para entender um sonho perturbador em que ela beijava um primo. No sonho, “ela estava sentada em um quarto cheio de areia e havia belos tapetes persas vermelhos e roxos com a foto do meu primo. ”Tentei caminhar até um deles para vê-lo melhor, mas era muito difícil navegar pela areia. Quando fiquei presa, meu primo apareceu e, por alguma razão estranha, tivemos uma intensa sessão de beijos. Aliás, nunca beijaria meu primo!”, esclareceu a usuária.

A intérprete de sonhos respondeu: “Você precisa ou teve recentemente uma conversa importante ou íntima com seu primo? Caso contrário, então seu primo pode representar alguém com quem você precisa ter uma conversa profunda ou algo sobre o qual você precisa ter uma conversa profunda”. ”Para resolver isso, pergunte a si mesma quais são as três coisas que vêm à sua mente quando você pensa em seu primo. Você pode associar alguma dessas coisas a si mesma ou às suas circunstâncias atuais?”, indagou. ”Os tapetes podem ser uma referência a esconder algo debaixo do tapete, em vez de discuti-lo. Ficar preso na areia sugere que você se sente presa em algum lugar da vida real, algo não está progredindo. A areia pode referir-se ao tempo”, interpretou.

“Algo está demorando muito em mudar ou acontecer? Seja o que for, esconder o problema debaixo do tapete certamente não ajudará. Acredito que seu sonho está te dizendo que é HORA de conversar”, sentenciou.