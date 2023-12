Feng Shui: cinco cores de velas que você deve ter em casa para atrair boa sorte e fortuna

Aproxima-se o Natal e o Ano Novo e estas são as datas para os rituais para atrair a prosperidade, o dinheiro, o amor e a boa sorte.

Uma maneira de atrair boa sorte é acender uma vela que, de acordo com a cor que ela tem, nos ajudará a melhorar algum aspecto específico de nossa vida, seja dinheiro, amor, trabalho, saúde.

O Feng Shui, uma filosofia milenar chinesa, nos ensina que acender uma vela pode conjurar as energias positivas e nos ajudar a alcançar o sucesso e a prosperidade.

Para que o ritual com velas seja efetivo, é necessário saber qual poder cada cor de vela possui e aqui mostramos 5 delas:

Cores de velas que trazem boa sorte

Amarelas

Se o que queremos é atrair dinheiro e abundância para nossa casa, o Feng Shui aconselha acender uma vela amarela. Esta é a cor do sol e da vida, e portanto transmite otimismo e alegria. Também é uma cor estimulante, capaz de melhorar nossa concentração e nos ajudar a ser mais eficientes em nosso trabalho e mais criativos.

Recomenda-se acender uma vela amarela quando nossos filhos ou nós mesmas tivermos que enfrentar exames difíceis ou testes de acesso a um novo emprego. As velas amarelas são perfeitas para realizar rituais focados em melhorar nossa situação profissional e obter dinheiro e sucesso.

Verdes

A cor verde é a cor da esperança, por isso acender uma vela verde em casa é uma maneira de atrair boa sorte e abundância.

O verde é a cor da natureza e representa o renascimento da primavera após os meses difíceis do inverno. Por isso, simboliza um novo começo e é perfeito para rituais que te dão força para começar uma nova fase na sua vida. Também afasta as energias negativas e protege a sua saúde.

Azuis

As velas de cor azul ajudam a criar uma atmosfera serena e relaxante. Se tivermos que enfrentar uma conversa tensa ou uma reunião que pode ser conflituosa, é recomendado acender uma vela azul para criar uma atmosfera que favoreça uma comunicação fluída e tranquila.

Se você está passando por um período estressante e está tendo dificuldades para dormir, experimente acender uma vela azul e permita-se ser invadido pela paz e serenidade que as velas dessa cor transmitem. Dessa forma, você retomará o controle da sua vida, afastará as energias negativas que te perturbam e atrairá boa sorte. Elas também são um símbolo de fidelidade no relacionamento, sendo altamente recomendadas para rituais amorosos.

Roxas

As velas de cor roxa são perfeitas para a meditação, pois, de acordo com o Feng Shui, esta é a cor da espiritualidade. Se você está passando por um momento complicado em que sente ansiedade, acender uma vela roxa pode ajudá-lo a recuperar a calma e a serenidade. As velas roxas também representam a prosperidade, por isso são perfeitas se você está buscando ter boa sorte em sua vida profissional e melhorar sua situação econômica.

Vermelhas

O vermelho é uma das cores mais fortes e poderosas que existem. Acender uma vela vermelha lhe dará a energia que você precisa para superar todos os obstáculos que estão impedindo você de alcançar os objetivos que você estabeleceu para si mesma. As velas vermelhas lhe darão confiança e segurança, sendo perfeitas para lhe dar ânimo nos momentos em que você sente que está ficando sem forças.

O vermelho também é a cor da paixão, por isso as velas vermelhas são perfeitas para rituais com o objetivo de atrair sorte no amor.