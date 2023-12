Dicas de unhas para Natal: luxo discreto em cada detalhe

O momento mais aguardado do ano chegou, e com ele, a oportunidade de exibir designs de unhas de Natal em um estilo de luxo silencioso. Independentemente de preferir um visual minimalista, separamos algumas opções irresistíveis para brilhar em todas as tendências possíveis.

Unhas de Natal com Toque Aconchegante: Efeito Suéter em Destaque

Proteja as mãos do frio com uma mani com efeito suéter . Instagram @phoebesummernails

Como Usar: Experimente unhas com efeito suéter para proteger suas mãos do frio com texturas que lembram o aconchego do seu suéter favorito. Descubra como adotar essa tendência para uma manicure incrível e confortável neste Natal.

Branco de Luxo: Um Toque Feminino nas Unhas para a Véspera de Natal

Dicas florais! Instagram @thehotblend

Como Usar: Desafie a tradição com unhas brancas para a Véspera de Natal, adicionando flores natalinas para um toque feminino. Saiba como criar um design de unhas que exala luxo silencioso com esta escolha de cor única.

Brilho de Neve: Unhas Incrustadas para uma Manicure Deslumbrante

Deixe as pérolas serem as estrelas! Instagram @mydumbnails

Como Usar: Reviva a magia da neve com unhas incrustadas de pérolas. Escolha uma base transparente e adicione uma camada generosa de glitter para um visual deslumbrante. Deixe as pérolas brilharem como estrelas na sua manicure.

Dinamismo Dourado: Aposte em Tons Luxuosos para Suas Unhas de Natal

Unhas com tons dourados. Instagram @mydumbnails

Como Usar: Fuja do tradicional e experimente tons dourados para suas unhas de Natal. Além de atrair boa sorte segundo o Feng Shui, o dourado adiciona dinamismo e elegância à sua manicure. Descubra como incorporar essa cor luxuosa ao seu visual festivo.

Confete Chique: Celebre o Natal com Unhas de Luxo e Glitter

Base lisa + muito confete Instagram @magnificentnails

Como Usar: Simule o efeito de confete caindo no chão com glitter em uma base lisa. Descubra como dar um toque festivo e luxuoso às suas unhas neste Natal.

LEIA TAMBÉM: 5 cores de roupa que disfarçam as rugas do rosto e te rejuvenescem

Presentes nas Pontas: Unhas Decoradas com Elegância Natalina

Uma mani usando embrulho de presente? Nos gostamos! Instagram @phoebesummernails

Como Usar: Declare sua expectativa de muitos presentes neste Natal com unhas decoradas. Escolha uma cor verde nas pontas e adicione linhas prateadas que imitam laços de presente. Descubra como criar uma manicure encantadora e festiva.

Magia Natalina: Detalhes Encantadores para Suas Unhas de Aura

Com muitos designs de Natal. Instagram @bugnails

Como Usar: Escolha uma base brilhante e adicione encantadores detalhes natalinos, como biscoitos de gengibre, árvores de Natal, flocos de neve e estrelas. Explore muitos designs de Natal para uma manicure que captura a magia festiva de maneira discreta e elegante.

Espírito Natalino em Cada Detalhe: Unhas Discretas com Toque de Luxo

Mesmo com designs discretos, não deixe o espírito natalino para trás. Descubra como evocar um luxo silencioso em suas unhas neste Natal, mantendo o encanto festivo em cada detalhe.

Fonte: Glamour Mx

LEIA TAMBÉM: Unhas brilhantes para Natal: 3 modelos glamurosos para mulheres de 30 ou mais