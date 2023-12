Sete tendências que não serão mais usadas em 2024 e se você as usar, parecerá antiquada

Moda As peças de roupas que deixarão de ser tendência para o próximo ano (Imagen de Look Studio en Freepik)

A moda é uma expressão cultural que se manifesta não apenas através das roupas, mas também dos acessórios, maquiagem, sapatos, cores e muito mais. É cíclica e possui múltiplos estilos que se adaptam aos gostos de vários segmentos da população.

Para saber o que estará em alta no próximo ano, basta olhar para o Instagram, Pinterest e TikTok, pois são excelentes plataformas para descobrir novas tendências de moda. Muitas marcas e designers compartilham suas criações, e os usuários mostram seus estilos únicos.

Também siga os influencers e designers de moda, que compartilham as tendências emergentes e as que estão ficando para trás. Por isso, compartilhamos o que você deve renovar em seu guarda-roupa se quiser estar na moda no próximo ano e não parecer antiquada. Você terá que dizer adeus às seguintes peças.

1. Calças skinny

Para este inverno, as calças jeans que estarão em alta serão as de corte reto, como os primeiros Levi's 501, as silhuetas de perna larga estarão em destaque, por isso as calças jeans justas não terão nenhum protagonismo no próximo ano.

2. Sapatos de bico fino

Os stilettos continuam sendo um clássico e nunca sairão de moda, mas não estamos falando desse tipo de calçado, mas sim dos que são tão estreitos na ponta que são desconfortáveis de usar. Os que estarão na moda serão aqueles com plataforma, sejam eles fechados ou abertos. As sapatilhas serão uma boa opção, especialmente aquelas com tiras no peito do pé.

3. As bolsas pequenas

Quando se trata de acessórios, as bolsas são as que chamam a atenção e para este 2024, as miniaturas passarão para segundo plano devido à sua limitação para o uso diário. As bolsas grandes estão de volta com força.

4. Calça baggy

As calças baggy serão as que farão sucesso no próximo ano, devido à sua versatilidade, além de se adaptarem a todas as silhuetas e darem mais estilo às pernas. Por isso, usar shorts jeans te deixará com um visual ultrapassado. O conforto será o que prevalecerá nesta peça.

No que diz respeito às cores, estas são as tendências que estarão fora de foco.

5. Dourado

Se quiser parecer na moda, então você deve descartar as roupas e acessórios nesse tom e usar os que têm prateado, pois são os que se destacarão.

6. Neon

As cores suaves serão as rainhas, por isso os neons não terão lugar em breve.

7. Cinza

Embora os tons suaves ditem o tom, o cinza claro não fará parte desta paleta, pois a inclinação será para cores mais emocionantes e chamativas, que transmitam alegria, sentimentos mais positivos e vivacidade sem serem extravagantes.