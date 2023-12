Segredos da maquiagem: 3 truques simples para uma aparência “significativamente” mais atraente

Jennifer Belle, uma maquiadora profissional com base em Nova York, compartilhou recentemente três truques de maquiagem em um vídeo no TikTok, prometendo uma transformação significativa na aparência. Vamos explorar esses truques para uma beleza deslumbrante.

1 - Efeito estrela do rock: olhos sensuais em poucos passos

No início do vídeo, Belle incentivou a experimentação, mesmo que as técnicas não estejam alinhadas com o estilo pessoal de alguém. O primeiro truque, denominado “efeito estrela do rock”, destaca os olhos. Jennifer instrui a aplicação de delineador preto na linha d’água inferior, seguido pela aplicação estratégica de bronzer abaixo dos cílios. Mesmo para quem tem olhos menores, esse truque promete uma aparência sensual.

2 - Efeito lua crescente: brilho e contorno para uma pele deslumbrante

O segundo truque, conhecido como “efeito lua crescente”, concentra-se em dar à pele um aspecto brilhante e esculpido. Belle sugere usar bronzer para criar uma sombra em forma de lua crescente ao redor do rosto, da têmpora até a bochecha. Esse método visa proporcionar um brilho radiante e uma definição aprimorada ao rosto.

3 - Efeito coração: destaque nos lábios para uma finalização perfeita

Finalizando a série de truques, Jennifer introduz o “efeito coração” como a etapa final da maquiagem. Este truque envolve o uso de delineador labial para desenhar um coração no centro dos lábios. Apertando os lábios, o coração se encaixa perfeitamente, criando um formato encantador nos lábios.

Reações encantadas nos comentários do TikTok

Nos comentários do TikTok, muitas pessoas expressaram sua admiração pelas dicas de Jennifer Belle. Uma pessoa compartilhou sua alegria após anos em busca de uma técnica eficaz, enquanto outra planejou experimentar os truques, mesmo com olhos grandes, em seu primeiro encontro. As dicas da maquiadora profissional deixaram uma impressão duradoura na comunidade online.

Se você busca uma transformação na sua rotina de beleza, experimente os truques de maquiagem revelados por Jennifer Belle. De olhos sensuais a uma pele deslumbrante e lábios encantadores, essas técnicas oferecem uma maneira fácil de realçar sua beleza. Faça parte da conversa no TikTok e compartilhe sua experiência com esses truques mágicos!

