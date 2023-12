Esses são 4 perfumes de Carolina Herrera para compartilhar no Natal

Falar de Carolina Herrera é sinônimo de elegância, sofisticação e bom gosto. Foi em 1988 que ela lançou no mercado sua primeira fragrância: “Carolina Herrera for Women”. A designer venezuelana contou à revista Harper’s Bazaar há alguns anos que o estilo de cada pessoa também é definido pela fragrância, o que faz dos perfumes não apenas um “acessório” a mais, mas também uma marca de personalidade.

As fragrâncias da renomada estilista estão enquadradas em aromas cítricos, florais, amadeirados, orientais e frutados, que são adequados tanto para ocasiões especiais, saídas noturnas quanto para uso diário. Elas estão disponíveis em duas apresentações: de 50 ml e 100 ml, sendo a primeira a mais comercializada.

Para Herrera, um perfume é “uma composição de notas olfativas que evocam um estado de espírito, uma lembrança, um lugar”. É por isso que alguns contêm componentes naturais, assim como sintéticos. Enquanto a duração dependerá muito do tipo de fragrância, assim como do pH da pele de cada usuária, é importante ressaltar que têm boa fixação.

Numa entrevista concedida à revista Telva, ele afirmou que um bom perfume sempre vai durar na pele, pois possui ingredientes de alta qualidade, por isso são caros.

O que você deve levar em consideração

Alguns especialistas apontam que ao comprar uma fragrância é importante levar em consideração o tipo de pele: oleosa, seca, mista ou sensível, pois em peles oleosas os cheiros tendem a se intensificar e recomendam evitar os almíscar; enquanto em peles secas tendem a durar menos, por isso aconselham optar por fragrâncias amadeiradas ou florais, que duram mais.

Por outro lado, a pele mista se dá bem com todos os perfumes. E se for sensível, é necessário evitar aqueles que possuem um alto nível de álcool.

Que perfume da Carolina Herrera você pode usar?

Sem dúvidas, embora tenha sido lançado há sete anos, o perfume mais icônico de Carolina é o Good Girl, pois combina o doce aroma de jasmim e amêndoa com notas mais intensas de café e cacau.

1. Good Girl Blush

É ideal para estas festividades porque possui um suave aroma romântico e feminino. É um perfume romântico e feminino, que pode ser usado tanto durante o dia como durante a noite. Contém âmbar floral frutado, bergamota, coração de peônia e baunilha.

2. Good Girl Supreme

Este perfume é muito glamoroso e ideal para a noite, pois tem um aroma com notas iniciais de frutas vermelhas frescas, seguido de jasmim egípcio no coração e finalizando com um fundo vibrante de vetiver.

3. Carolina Herrera for Women

Para aquelas que preferem algo mais sutil, este é o ideal, pois possui uma fragrância floral e frutada com notas de jasmim, tuberosa, bergamota e laranja.

4. CH Woman

Misture o aspecto amadeirado com notas florais, de rosas, bergamotas, sândalo e patchouli, que trazem muita sofisticação.