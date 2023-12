Clavicut, o corte de cabelo que você deve usar para parecer sofisticada

Clavicut: perfeito para as festas de fim de ano Clavicut: perfeito para as festas de fim de ano (Pinterest)

A temporada de Natal é perfeita para experimentar um novo visual festivo que talvez você não usaria durante o resto do ano, mas que agora é a melhor opção para brilhar. Você sabe o que dizem, este último mês do ano é para experimentar tudo aquilo que você não teve coragem antes, para encerrar ciclos e dar as boas-vindas ao novo.

E já que as festas são para você se destacar, participar de festas e jantares de Natal, obviamente você quer que todos te vejam e digam como você está bonita, não é mesmo? No entanto, a parte mais difícil é decidir por onde começar e qual estilo escolher. Não se preocupe, aqui vamos revelar o corte de cabelo que você deve pedir, se planeja ir ao salão antes do Natal.

Clavicut, o corte de cabelo para mulheres sofisticadas

O clavicult é um corte de cabelo que chega à altura da clavícula, é reto, nem mais curto nas costas nem mais longo, mas uniforme em todos os ângulos.

Isso sim, embora seja muito parecido com o bob, é um pouco mais longo do que esse, com comprimento suficiente para ser usado preso em um rabo de cavalo, caso não queira tê-lo solto o tempo todo.

Clavicut Este corte de cabelo é perfeito para as festas de Natal (Pinterest)

O corte tornou-se muito popular em diferentes épocas este ano, mas é agora, com as festividades, que ganhou ainda mais força por ser simples, mas elegante e ao mesmo tempo moderno. Ideal para mulheres sofisticadas como você!

Além disso, a grande vantagem é que requer pouca manutenção e é muito fácil de manejar para adotar diferentes estilos e assim se destacar em cada evento sem parecer entediante. Os especialistas também garantem que fica bem em todos os tipos de rosto.

A pergunta de US$ 1 milhão: como pentear?

Uma das melhores características do clavicult é a sua versatilidade. Você pode usá-lo natural, liso e limpo, o que requer pouco produto. Você também pode usar um modelador e agitar para obter um visual mais boêmio e praiano. Para uma aparência mais drástica e ousada, você pode fazer uma risca lateral profunda ou uma risca central reta.

No entanto, tenha muito cuidado ao aplicar calor. Aqui estão algumas dicas básicas que você deve levar em consideração antes de modelar o seu cabelo:

Utilize a configuração de calor mais baixa;

Deixe o seu cabelo secar naturalmente, nunca aplique o modelador ou a prancha diretamente enquanto ainda estiver molhado;

Limite o tempo em que o modelador ou chapinha entra em contato com o seu cabelo;

Tente usar esses produtos apenas uma vez por semana ou menos.

O corte de cabelo pode parecer ligeiramente diferente em cabelos ondulados, cacheados e lisos, mas, de forma geral, o visual é tão versátil que ficará ótimo com qualquer tipo de cabelo ou formato de rosto.

Outros cortes de cabelo similares

Clavicut Este corte de cabelo é perfeito para as festas de fim de ano (Instagram, Pinterest)

Embora o clavicult possa ser um penteado favorecedor para qualquer pessoa, pode não ser exatamente o que você está procurando. Felizmente, existem cortes similares.

Corte Bob

Se você estiver procurando por algo mais curto que o clavicult, o bob é o penteado perfeito para você. Os cortes são semelhantes, o cabelo é cortado reto, todos do mesmo comprimento. A diferença é que o penteado bob é cortado ao redor do nível da mandíbula, enquanto o clavicult é cortado ao redor do nível da clavícula.

Corte Lob

Se o bob for muito curto para o que você está procurando e o clavicult for muito longo, o corte de cabelo lob ou bob longo é o ponto intermediário perfeito. Este corte de cabelo é reto (semelhante ao clavicult e bob), mas chega até os ombros, entre a mandíbula e a clavícula.

Camadas

Se não é fã do corte reto de bob, lob ou clavicut, pode pedir pelo comprimento destes penteados, mas com camadas adicionais. As camadas criam uma aparência de densidade e plenitude e podem ser benéficas para pessoas que procuram adicionar mais volume ao seu cabelo.