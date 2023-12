Benefícios da banana: mais que uma fruta calórica, uma aliada para a saúde

Não há escassez de frutas na exuberante flora brasileira, mas uma delas se destaca nas mesas do país: a banana. Embora diversas variedades da fruta tenham se espalhado pelo território nacional, a banana ganhou a reputação de ser excessivamente calórica devido ao seu sabor adocicado.

Calorias não anulam benefícios

Apesar de ser verdade que a banana é mais calórica em comparação com outras frutas, variando entre 92kcal (nanica) e 128kcal (da terra) a cada 100 gramas, o dobro do abacaxi, e menos que as 160kcal de um abacate, nutricionistas afirmam que as calorias não devem ser o único critério para avaliar seu valor nutricional.

Ação no organismo

Nutricionistas enfatizam que os alimentos devem ser avaliados não apenas por suas calorias ou macronutrientes, mas também por seu impacto no organismo e os benefícios que proporcionam à saúde. A banana, apesar de ser uma grande fonte de carboidratos e frutose, é considerada um alimento saudável.

“Pré-treino Fantástico”

O nutricionista Omar de Faria, de Brasília, destaca que a banana funciona como uma recarga de energia para o corpo, sendo um carboidrato de alto índice glicêmico. O endocrinologista Felipe Henning Gaia Duarte acrescenta que sua rápida absorção aumenta a velocidade com que os nutrientes alcançam os músculos, tornando-a um pré-treino fantástico.

Rica em antioxidantes e potássio

Além da energia, a banana é rica em compostos antioxidantes, combatendo o envelhecimento, e é uma das fontes mais conhecidas de potássio. Estudos recentes sugerem que o potássio presente na fruta contribui para a redução de compostos prejudiciais à saúde vascular, mantendo uma boa função cardíaca.

Nem vilã, nem mocinha

Embora a banana ofereça fibras, triptofano (que auxilia na produção de serotonina) e benefícios para a saúde cardíaca, o nutricionista Bruno Rua pondera que não deve ser considerada uma solução milagrosa. Ele destaca a importância de entender como as opções alimentares se combinam entre si e se encaixam no estilo de vida de cada indivíduo.

Quantidade recomendada e possíveis combinações

Para aqueles preocupados com as calorias, Faria sugere o consumo moderado, recomendando uma banana por dia. No entanto, para aqueles que praticam exercícios, a banana pode ser incluída em maior quantidade e combinada com outros alimentos, como chocolate 80% cacau, canela e suplementos de proteína, potencializando os benefícios de energia para a academia.

