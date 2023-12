Afaste-se deles! Os objetos que você não deve colocar na árvore de Natal porque trazem má sorte

Para a nova época de dezembro, costuma-se ter diversos presságios e rituais que podem funcionar para atrair boa saúde, sorte no amor, dinheiro, viagens e até mesmo alguns, cujo objetivo é deixar para trás as más energias realizando limpezas com plantas ou com a ajuda de alguns ingredientes da cozinha.

Feng Shui e Natal: enfeites que não devem ser usados para evitar a má sorte

Na crença asiática, o Feng Shui busca trazer harmonia e prosperidade aos lares e seus membros da família, portanto, é importante considerar os enfeites utilizados na árvore de Natal, pois eles podem impedir que as boas energias entrem na casa.

A crença milenar prefere evitar decorações afiadas ou pontiagudas, pois acredita-se que possam ter energia negativa. No entanto, para as pessoas que preferem esse tipo de decoração e não querem jogá-la fora, é melhor usá-las na parede, mas nunca na mesa.

Se um dos rituais envolve o uso de espinhas de peixe na robusta árvore de Natal, é hora de dizer adeus a essa prática e deixá-la de lado. De acordo com especialistas em superstições e simbolismos natalinos, essa prática representa mais riscos do que benefícios.

Feng Shui: objetos proibidos na árvore de Natal

Da mesma forma, os enfeites devem ter significados, a crença asiática revela que os objetos que estão na árvore de Natal devem estar associados de alguma forma aos desejos ou metas que se tem para o próximo ano novo, por isso é primordial dar-lhes sentido pessoal, aqueles que não o tiverem poderão criar um estagnação na energia, o que evitaria que os desejos se cumprissem.

Outro aspecto que pode significar uma perda de abundância são os objetos que estão em mau estado ou quebrados, pois possuem uma energia negativa. O ideal é descartá-los no lixo.