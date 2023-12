A Nike anunciou dois modelos revolucionários para os amantes de trail running: Zegama 2 e Pegasus Trail 5

No âmbito do maior evento de running no mundo, realizado em Austin, Texas, grandes marcas aproveitaram para revelar suas inovações para o próximo ano.

Entre elas, a Nike se destacou ao anunciar dois modelos de tênis que buscam revolucionar a indústria do trail running: os renovados Zegama 2 e Pegasus Trail 5.

Zegama 2 da Nike: quilômetros de desempenho

Para os apaixonados por longas distâncias, a Nike revelou o renovado Zegama 2.

Trata-se de um calçado projetado durante dois anos com a colaboração de corredores de elite e que foi testado em mais de 56 mil quilômetros ao redor do mundo.

O seu design apresenta uma malha na metade superior, uma entressola Nike ZoomX e sola Vibram, proporcionando amortecimento, estabilidade e suporte.

Além disso, um ligeiro alargamento em relação ao modelo anterior busca proporcionar maior conforto na expansão natural dos pés durante uma corrida.

A inovação por trás do Pegasus Trail 5

Por sua vez, a quinta edição do Pegasus Trail se destaca com um design que se adapta a qualquer superfície.

Além disso, esses tênis apresentam uma atualização ecológica com a inclusão da tecnologia Nike ReactX na entressola, oferecendo aos corredores um retorno de energia maior e mais equilibrado.

Esses tênis, que combinam suavidade na pisada com durabilidade e tração melhoradas, demonstram os avanços tecnológicos na linha Nike Trail.

A sola exterior possui o composto Nike Trail All Terrain (ATC), proporcionando durabilidade e aderência, enquanto a parte superior em malha garante respirabilidade.