Você já tem? Estas são as calças jeans que as mulheres mais elegantes usarão em 2024

Os jeans são um básico do guarda-roupa e com o recente lançamento do documentário de David Beckham na Netflix, a ex-membro das ‘Spice Girls’, Victoria Beckham, demonstrou que as calças jeans são tudo menos pouco elegantes, ao contrário do que Carolina Herrera mencionou inúmeras vezes.

Sem dúvida, as calças jeans nunca saem de moda, pelo contrário, são uma das peças mais atemporais que ajudam a refletir nossa própria essência e estilo, além de serem úteis para qualquer ocasião, pois sua versatilidade permite que até mesmo para um evento formal sejam uma boa ideia, desde que estejam bem combinadas.

Jeans que serão tendência em 2024 Pixabay (Pixabay)

Um novo ano está chegando e com ele novas tendências, seja em cortes de cabelo, tinturas e unhas, já se prevê os novos estilos que reinarão em 2024, incluindo quais serão as calças jeans que as mulheres mais elegantes e fashionistas usarão na próxima temporada.

Lembremos que as calças jeans tiveram uma verdadeira evolução e é uma peça tão mutável que as pessoas têm aderido a diferentes estilos, como as skinny, as mom jeans, as baggy jeans e até mesmo as calças de cintura baixa, que vão se transformando ao longo do tempo.

As calças jeans que serão tendência em 2024

Estas são as calças jeans que reinarão em 2024. Você tem esses estilos no seu guarda-roupa?

Aposte no branco

As calças jeans brancas serão um básico obrigatório para a temporada de calor, aposte nelas durante toda a primavera/verão 2024.

‘Flare jeans’ ou calças boca de sino

A tendência dos anos 2000 está de volta, as calças flare ou as calças boca de sino reinarão em 2024. Elas são justas na parte superior das pernas e soltas na parte inferior (se forem de cintura baixa, melhor).

A tendência ‘cargo’ continua

Os jeans cargo continuarão sendo tendência na primavera/verão 2024, algo que se tornou um ícone para Shakira, aqueles de cintura baixa e pernas largas com bolsos nas laterais.

Cor dupla!

Os jeans bicolor serão um dos favoritos na próxima temporada, lembre-se que eles se caracterizam por ter duas cores diferentes.

Recupere suas calças jeans rasgadas

A tendência de jeans rasgados se apagou em 2023, mas promete voltar com mais força no próximo ano, tire-os do armário e arrase como uma verdadeira fashionista.

Calças jeans dobradas

Estas são as calças jeans ideais para mulheres baixinhas que desejam parecer mais alongadas, lembre-se que sua característica é que vão acima do tornozelo, perfeitas para exibir seus sapatos, graças a serem dobradas na parte inferior.

Entre outras tendências mais ousadas, encontram-se as calças jeans metalizadas e as acid wash, aquelas que parecem estar manchadas de cloro e que foram as mais populares na década de 80.