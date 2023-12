Você está fazendo certo? A energia que você atrai com a cor das suas bolas de Natal de acordo com o Feng Shui

A época natalina é uma das mais esperadas e desejadas do ano, entre belas decorações, comida deliciosa e a união com entes queridos, a magia do amor se respira nessas semanas.

Mas não se trata apenas de decoração bonita e festas com seus entes queridos, estas datas também são usadas para atrair todas as energias que buscamos obter a partir do novo ano que está por vir, seja com rituais onde a canela é misturada com mel, decorações em partes específicas da casa, purificações e até mesmo roupas íntimas de certas cores que ajudarão a encontrar o amor ou a prosperidade.

Existem elementos na árvore de Natal que podem nos ajudar a alcançar esse objetivo e se você ainda não a montou sua árvore, aqui estão alguns dos significados das cores das bolas, use essa informação e atraia a energia que tanto deseja, tudo aprovado pelo Feng Shui.

Feng Shui e o significado das bolas de Natal segundo a cor Foto: Pexels (Foto: Pexels)

Que energia você atrai para a sua vida de acordo com o Feng Shui, dependendo da cor das suas bolas de Natal?

Embora você não acredite, a cor das suas esferas também influencia na energia que você atrai, aqui estão alguns dos significados de cada uma delas.

Vermelhas

Vamos lembrar que o vermelho é sinônimo de amor, então colocar bolas dessa cor vai te ajudar a atrair relacionamentos bem-sucedidos e um futuro próspero, são a opção ideal, além de transmitir luxo e riqueza que certamente também baterão à sua porta.

Laranjas

O Feng Shui recomenda as bolas de cor laranja se você está procurando atrair sucesso em termos de fama e prosperidade.

Verdes

Se você deseja melhorar sua saúde e seus estudos, a cor verde é ideal, representam vitalidade e incentivam o crescimento e a criatividade.

Brancas/prateadas

Este tipo de cor de bolas é comum embelezando a árvore de Natal, refletem a prosperidade e intelectualidade, fora de casa, por isso é um presságio de possíveis viagens, novas experiências e aprendizados.

¿Qué energía atraen tus esferas de navidad según el Feng Shui? Pexels (Pexels)

Douradas

As bolas douradas são um amuleto para atrair a boa sorte e a alegria, além de atrair a fortuna e a prosperidade.

Roxas

O roxo, por outro lado, é uma cor que atrai paz, criatividade e abundância, proporciona estabilidade, sabedoria e tem uma conexão com a calma e o crescimento.

Amarelas

O amarelo representa a mudança e o movimento, associado à alegria e ao calor, use-o se deseja atrair essas energias para a sua vida.

Rosas

A cor rosa está associada à doçura, sensibilidade, bem-estar, otimismo, fé e esperança. Use-a se desejar experimentar essas emoções em sua vida.

Azuis

As bolas azuis são as que possuem um significado mais espiritual e até comovente, pois além de refletir purificação, relaxamento e clareza, ela se relaciona com aqueles que já não estão mais aqui, os entes queridos que faleceram. Use-as se desejar atrair vibrações protetoras dos seus anjos ou ancestrais.