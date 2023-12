Ritual do louro na árvore de Natal para atrair prosperidade e dinheiro em 2024 Comece o Natal com rituais (Pexels)

Se você já tem a decoração de Natal pronta e está só esperando para as festas, o último detalhe que falta é este ritual do louro na árvore de Natal que atrai prosperidade e dinheiro.

Será a sua arma secreta para desfrutar de um 2024 abundante e confortável, sem precisar sacrificar muito tempo ou esforço para fazer com que as boas energias vibrem contigo.

Ritual do louro na árvore de Natal para atrair a prosperidade 2024

Para realizar esta prática, precisaremos de 8 folhas de louro e que sua árvore de Natal já esteja montada em um local de sua casa que mais te agrade.

O ritual de louro na árvore de Natal para atrair a prosperidade é muito fácil de fazer, pois você só precisa escrever o número 11 nas folhas.

O louro atrai fartura (Freepik)

É importante que sejam apenas oito, uma vez que este número representa o infinito, de acordo com a numerologia. Não importa se são secas ou verdes, ambas funcionarão bem. Além disso, você pode fazer o traço com marcador ou caneta, não há problema com isso.

Faça isso com muito cuidado para não rasgar as folhas, e certifique-se de que não seja outro número além do 11, pois este simboliza máxima abundância e sabedoria. Na verdade, diz-se que está relacionado aos anjos.

É importante que você cuide muito bem das folhas de louro (Unsplash)

Agora você só precisa colocar as folhas de louro distribuídas em várias áreas da árvore de Natal, o que também dará um aroma delicioso quando alguém se aproximar. Elas devem ficar bem escondidas e distribuídas, de modo que ninguém as tire ou que elas caiam.

Se preferir garantir uma proteção extra, existem enfeites ou bolas ocas para a árvore. Dentro delas, você pode guardar folhas naturais e deixá-las durante toda a época festiva para que a abundância, o dinheiro e a prosperidade nunca faltem em sua vida.