Ovos são aliados essenciais para emagrecer e promover saúde, revela nutricionista

Os ovos, além de serem deliciosos, oferecem benefícios notáveis para a saúde, revela uma pesquisa conduzida pela doutora em nutrição, Carrie Ruxton. A análise, baseada no estudo “Ovos: saudáveis ou arriscados? Uma revisão das evidências de estudos de alta qualidade sobre ovos de galinha,” publicado na revista científica Nutrients, destaca que o consumo de ovos pode ser uma parte essencial de qualquer dieta de emagrecimento.

A nutricionista, que obteve seu doutorado na Queen Margaret University, na Escócia, ressalta que os ovos não só contribuem para a redução do colesterol ruim, fortalecimento dos ossos e melhoria do sistema imunológico, mas também desempenham um papel crucial no processo de perda de peso. Ela destaca que, de acordo com o estudo, os britânicos consomem em média apenas quatro ovos por semana, uma quantidade significativamente inferior ao ideal, que seria entre sete e 14 ovos.

Segundo ela, a inclusão moderada de ovos na dieta pode ter impactos positivos no controle do apetite, composição corporal e envelhecimento saudável. Ela enfatiza que a proteção da massa muscular vital e a sensação de saciedade após as refeições são alguns dos benefícios associados ao consumo adequado de ovos.

Carrie sugere que o consumo de ovos logo pela manhã pode ser particularmente benéfico, ajudando a evitar desejos por “guloseimas” ao longo do dia. Além disso, ela destaca que os ovos são uma das poucas fontes naturais de vitamina D, essencial para a saúde imunológica e óssea, sendo recomendados, especialmente, para indivíduos com mais de 50 anos devido à perda gradual de massa muscular.

Portanto, a pesquisa ressalta não apenas os benefícios do alimento para o emagrecimento, mas também sua contribuição para uma vida mais saudável e equilibrada. Considerar os ovos como parte integrante de uma dieta variada e equilibrada pode ser a chave para alcançar metas de saúde e bem-estar.

