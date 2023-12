Não é o Feng Shui: a aterradora razão pela qual nunca se deve ter um espelho em frente à cama

Os espelhos, durante muitos séculos, têm sido elementos de práticas esotéricas em várias culturas. Na verdade, eles são usados como portais para atrair entidades em certos rituais, como objetos de vidência e como objetos de ostentação. Agora, há uma razão pela qual dizem que nunca se deve ter espelhos no quarto, especialmente aos pés da cama.

Isso ocorre porque há pessoas que afirmam que os demônios e entidades podem entrar através desses portais às 3 da manhã, o horário mais poderoso energeticamente.

A origem da crença de que nunca se deve dormir com um espelho em frente à cama

A crença é milenar. Na verdade, na Grécia, as bruxas de Tessália as usavam em seus rituais de sangue, assim como os sacerdotes romanos. Culturas como a egípcia também as associavam a deusas como Hathor, e os astecas, com espelhos de obsidiana, os relacionavam a deuses como Tezcatlipoca.

E os chineses acreditavam que dessa forma canalizavam a energia da Lua. Por outro lado, contos como o de Branca de Neve surgiram precisamente da lenda de uma baronesa do século XVIII que adotava uma crença medieval na qual, através deles, se conhecia a verdade. E, é claro, se via "o verdadeiro estado da alma".

É por isso que na imagética ocidental e oriental, os vampiros ou demônios não tinham um reflexo ou mostravam seu verdadeiro rosto. E produtos como Drácula ou Tomie, de Junji Ito, mostram ambos personagens sem reflexo ou com um reflexo monstruoso, respectivamente.

E por outro lado, existem testemunhos na cultura popular que até mesmo estão na literatura. Eles podem ser vistos em livros como 'Alice Através do Espelho' ou em 'Viver para Contar', onde Gabriel García Márquez contou que ao vestir o casaco de um senador morto, este apareceu no espelho para ele.

Mas além das superstições (como a de quebrá-los, que trazem má sorte), existem médiuns que acreditam que eles são portais para que entidades possam entrar nesta dimensão.

Essa crença remonta à Idade Média e teve raízes mais profundas na época vitoriana, principalmente na Grã-Bretanha. Na verdade, antes de enterrar ou cremar o falecido, os espelhos eram cobertos, pois acreditava-se que eles poderiam estar vagando pelo local.

Médiuns como Mikel Lizarralde dão outras explicações para esses momentos pós-morte.

Por outro lado, também há uma explicação científica.

A razão pela qual você veria fantasmas no espelho, de acordo com a ciência

Um experimento realizado em 2010 pela Universidade de Urbino recrutou 50 estudantes para se olharem em um espelho com pouca luz durante 10 minutos. Ficou claro que 66% deles descreveram deformações em seus rostos. Já 48% relataram ver seres fantásticos. Isso é conhecido como o efeito Troxler.

Em 1804, o cientista Ignaz Paul Troxler publicou suas descobertas sobre a ilusão óptica produzida ao olhar um ponto fixo por um tempo. Nesse ponto, as imagens começavam a desaparecer.

Isso ocorre porque o cérebro, segundo o pesquisador, reage ao se adaptar a estímulos que não são importantes.

O cientista não se envolveu no paranormal, mas, ligado ao estudo de 2010, Giovanni Caputo, autor do estudo, afirmou que as figuras eram formadas por um efeito de identidade dissociativa.

O cérebro se confunde, então, e preenche as imagens com novas figuras. Mas tudo estaria na mente.