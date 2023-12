Jennifer López não pode viver sem esta peça que é perfeita para mulheres de 50 anos: veja como você pode copiar o seu visual

Ela tem 50 anos, um corpo espetacular, um talento único e qualquer coisa que ela vista fica muito bem. Jennifer López é uma mulher que tudo o que faz é bem-sucedido e se torna uma tendência.

Sua carreira artística o confirma, 40 milhões de álbuns vendidos, mais de um bilhão de euros arrecadados ao longo de sua filmografia, quase cem milhões de seguidores no Instagram e até um recorde Guinness, qualquer coisa que essa mulher faça será vendida como “água”.

E se ela é uma das cantoras latinas mais importantes do mundo, também é um ícone da moda. Qualquer peça que Jlo use e esteja à venda esgota imediatamente.

A artista impressiona com cores vivas e estampas alegres, mas para os dias casuais, ela se torna uma especialista em como usar tons neutros.

Suéter de gola alta de Jlo

Nesta temporada, ela tem usado várias versões de uma peça que aparentemente se tornou um item essencial em seu guarda-roupa: um top bege de gola alta.

De acordo com a revista People, dependendo da temperatura, a cantora escolhe uma camiseta justa ou um suéter mais grosso, mas sempre parece sofisticada e elegante.

Entre as suas preferidas estão as golas altas, que são ideais para o outono e o inverno: oferecem uma cobertura sólida, mantendo o pescoço e a parte superior do corpo bem aquecidos.

Além disso, o bege é uma cor fácil de combinar com outras cores do seu guarda-roupa, desde suas calças jeans azuis e pretas, saias coloridas e até mesmo leggings.

Mas não importa se Jennifer López usa marcas exclusivas, existe a possibilidade de que você encontre no mercado aquela blusa de gola alta e te faça parecer espetacular.