Feng Shui: as cores de roupa que você deve usar diariamente para atrair boa sorte (Foto: Pinterest)

O Feng Shui é uma filosofia chinesa que se baseia na ocupação consciente e harmoniosa dos espaços, com o objetivo de influenciar de forma positiva as pessoas, por isso as cores das roupas que usamos também podem ter impacto em nossa “energia”.

De acordo com essa filosofia, existem cores que atraem boa sorte para a sua vida. O ideal é escolher as roupas que você quer usar e, em seguida, damos a você a tonalidade ideal para cada dia.

Segunda-feira

De acordo com o Feng Shui, para começar a semana com uma atitude positiva, é melhor usar cores claras para permitir a entrada de boas energias em nossa vida. Podem ser tons brancos ou perolados ou cinzas.

Terça-feira

Marte é o planeta que rege este dia, portanto o Feng Shui recomenda usar cores intensas como o vermelho, laranja e rosa, mas em suas tonalidades mais fortes e chamativas.

Quarta-feira

Sendo um dia de Mercúrio, a cor roxa, lilás ou magenta será perfeita para usar no seu look. Lembre-se de que o ideal é que suas roupas sejam dessa cor, mas você também pode optar por acessórios nesses tons.

Quinta-feira

É hora de tirar suas roupas azuis em todas as suas tonalidades. De acordo com o Feng Shui, as quintas-feiras são perfeitas para usar esse tom.

Sexta-feira

Sendo regido por Vênus, este é o momento ideal para atrair boas energias. Por isso, o Feng Shui recomenda usar cores em tonalidades amarelas para se energizar com boa sorte.

Sábado

Este dia é perfeito para testar sua intuição, por isso a cor preta será sua melhor aliada. Seja saindo com amigos ou família, esse tom é perfeito para o dia.

Domingo

Ao ser um dia associado a uma vibração de tranquilidade, é o melhor momento para usar cores douradas para se recarregar com boa energia e vitalidade.