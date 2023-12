Feng Shui: 6 lugares de má sorte em casa onde é proibido colocar plantas

As plantas em casa não apenas ajudam a dar um toque de frescor e natureza ao local, mas também podem ser grandes aliadas para refrescá-lo quando está muito quente ou até mesmo repelir insetos durante o verão. Mas também são ideais para atrair boa sorte ou afastar más energias, de acordo com o Feng Shui.

Feng Shui: lugares da casa que devem ser evitados

O Feng Shui é uma prática que envolve organizar o espaço vital para alcançar um equilíbrio com o mundo natural e com as energias, a fim de aproveitá-las, e ao mesmo tempo estabelecer forças e harmonia. Essa crença milenar tem suas próprias regras quando se trata de organizar as plantas no interior da casa em suas diferentes áreas e os lugares que devem ser evitados.

Quarto: ter muitas plantas na área do quarto pode interferir no descanso e relaxamento devido à energia ativa das plantas.

Em frente à porta principal: ter plantas bem em frente à porta principal pode bloquear o fluxo de energia e dificultar a entrada de boas oportunidades e boa sorte.

Atrás dos móveis: uma das regras do Feng Shui para organizar as plantas em casa é aproveitar todos os espaços amplos e arejados da casa, ao contrário, colocá-las atrás dos móveis pode dificultar a passagem das energias.

As plantas não devem ser colocadas nesses lugares da casa

Em cima da mesa de jantar: ter plantas em cima da mesa de jantar também não é recomendável de acordo com a filosofia milenar, pois acredita-se que a energia das plantas pode interferir na harmonia das refeições.

No banheiro: embora existam algumas plantas perfeitas para usar no banheiro devido ao seu efeito de absorção de umidade, existem algumas espécies que é melhor deixar fora deste cômodo da casa.

Debaixo dos espelhos: de acordo com o Feng Shui, este é outro local da casa onde não se deve decorar com plantas, pois podem bloquear e potencializar as más energias.