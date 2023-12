Fazer atividade física sempre na mesma hora traz muitos benefícios para saúde

Praticar exercícios diariamente na mesma hora pode ser a chave para otimizar a saúde esquelética, melhorar o desempenho atlético e evitar lesões, de acordo com um estudo recente da Universidade de Manchester, no Reino Unido.

Relógios do corpo humano: uma dança sutil entre cartilagem e cérebro

Os pesquisadores da Universidade de Manchester identificaram relógios biológicos locais associados às articulações e à coluna, além do relógio cerebral. Quando esses relógios estão desalinhados, aumenta o risco de patologias, incluindo diabetes e doenças cardiovasculares.

Os detalhes do estudo: ratos, esteiras e descobertas surpreendentes

Os pesquisadores conduziram experimentos com ratos que se exercitavam diariamente em esteiras. Durante o período de descanso, os relógios da cartilagem, dos discos intervertebrais e do cérebro foram examinados. Surpreendentemente, descobriram que as atividades físicas matinais transmitiam informações de tempo do relógio central sensível à luz no cérebro para os tecidos esqueléticos.

Impacto da dessincronização: mudanças constantes no horário de exercícios

O estudo descobriu que mesmo em idosos, o corpo continua seguindo padrões de movimento. Foto: Reprodução/Freepik

O autor sênior da pesquisa, Qing-Jung Meng, alerta que a dessincronização entre os relógios pode ter diversos impactos. Mudar constantemente o horário do exercício pode aumentar a vulnerabilidade a essa dessincronização, mesmo em pessoas mais velhas.

LEIA TAMBÉM: Ovos são aliados essenciais para emagrecer e promover saúde, revela nutricionista

Relógios e a artrite: o envelhecimento com saúde por meio do exercício

Lucy Donaldson, da Versus Arthritis, destaca que o exercício é uma maneira eficaz de reduzir a dor e o impacto da artrite. A pesquisa sugere que o alinhamento entre os relógios da cartilagem e do cérebro contribui para uma deterioração mais lenta dos ossos e cartilagens, retardando a progressão da artrite.

Em resumo, sincronizar seus relógios biológico e cerebral através do horário regular de exercícios pode ser a chave para uma vida mais saudável e envelhecimento mais gracioso.

Fonte: Universidade de Manchester

LEIA TAMBÉM: O impacto do arroz branco nos níveis de glicose; segundo Harvard