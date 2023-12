Estas marcas sumiram E VOCÊ NEM PERCEBEU

Quem está acostumado a fazer compras já tem suas marcas preferidas em mente. Além disso, quanto mais famosa a marca, mais vendas e, consequentemente propagandas, ela faz, ficando gravada na memória dos brasileiros.

Contudo, do mesmo modo que elas surgem e tomam conta do imaginário, elas podem sumir, sem que as pessoas percebam e até mesmo demorem para perceber que tal empresa não existe mais.

Se você está curioso para relembrar marcas que sumiram (e que às vezes você nem percebeu) veja a lista a seguir. As informações foram retiradas do canal ‘Nerd Show’.

Ace

“Ace todo branco fosse assim...”. Se você está beirando os 30 anos provavelmente se lembra deste comercial. Mas se você é mais novo, provavelmente já viu algum meme nas redes sociais utilizando essa frase.

Esta marca de sabão em pó chegou no Brasil em 1997, estando presente também em outros países da América Latina.

A marca ainda pode ser encontrada em alguns supermercados, porém agora com o nome ‘Tide’, a escrita original que surgiu nos Estados Unidos na década de 40.

Yahoo!

Muito utilizado como e-mail e buscador nos anos 2000, provavelmente você deixou de utilizar esta marca com o passar do tempo, correto? Porém, muitas pessoas ainda mantém seus produtos, principalmente o e-mail.

Contudo, em março de 2023, o portal de notícias da empresa deixou de publicar conteúdos, focando apenas na área de pesquisa (como o Google).

Gol

Um dos carros mais populares da Volkswagen deixou de ser produzido após 30 anos, sendo 20 deles o carro mais vendido do Brasil.

A empresa deixou de lado este carro devido a algumas regras para os novos modelos de veículos que serão lançados a partir de 2024, que envolvem menor emissão de carbono, controle de estabilidade, proteção de batida lateral, faróis diurnos, entre outros.

Em 2022 a marca lançou o Gol ‘Last Edition’, para que os fãs pudessem se despedir e com o fim da fabricação do Gol, o carro mais básico da Volkswagen se tornou o Polo.

