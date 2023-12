Cortes de cabelo que vão bombar no verão 2024: veja qual é o perfeito para você

Uma nova estação pede um visual novo. Afinal, o clima tropical do nosso país exige cortes de cabelo específicos para o verão. Pensando nisso, selecionamos algumas opções de que prometem ser tendências em 2024.

Eles vêm sendo destaques nas principais passarelas da moda e se mostram presentes nos fios das famosas. Continue a leitura a seguir e encontre a alternativa perfeita para curtir o verão em grande estilo!

1. Corte slob

Corte de cabelo slob/ reprodução

Ao contrário do que você imagina, o slob não é um novo tipo de penteado. Na verdade, ele é um corte de cabelo curto que já foi muito utilizado no passado e promete voltar com tudo neste ano.

Ele é uma versão um pouco mais despojada do long bob. De modo geral, o corte é feito sem camadas que emolduram o cabelo no rosto, fazendo com que as mechas fiquem mais soltas e com um aspecto natural.

2. Bob italiano

Bob italiano/ reprodução

Se o italian bob não te atraiu quando começou a ser tendência no ano passado, talvez ele te seduza desta vez. O corte é uma variação do clássico bob e, atualmente, vive um aumento da sua popularidade

Em poucas palavras, ele trata-se de um corte com comprimento na altura do queixo e pelas bordas arredondadas que emolduram o rosto.

3. Cabelo longo com franja

Cabelo longo com franja/ reprodução

Esse corte veio para ficar! Prova disso é o visual da cantora Luisa Sonza: com um comprimento grande, uma franja média e cheio de camadas, ele é o próprio significado de poder.

Você pode fazer como a cantora pop e aderir a várias camadas ao longo dos fios, ou também, caso prefira, apostar em um corte reto e tradicional.

4. Shaggy hair

Shaggy hair/ reprodução

Esse corte já foi a aposta de muitas famosas, como Bruna Marquezine, Zendaya e outras. Agora, ele está retornando com tudo e promete bombar em 2024. Com camadas desconcertadas, curtas e longas, o corte traz um ar sensual e rebelde para o look.

Vale reforçar que ele funciona bem com qualquer textura de cabelo e, ainda por cima, combina com as famosas franjas mais curtas.