As mulheres redefinem o amor e deixam de buscar o “sim, aceito”

A jornalista especializada em gênero Anna Louie Sussman desvenda os mistérios que levaram as mulheres a redefinir completamente suas expectativas sobre o casamento. Em gerações anteriores, o compromisso matrimonial era visto como a realização de um sonho compartilhado entre casais, mas os tempos mudaram e, com isso, as prioridades no jogo do amor.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística e Censo (INEC) do Equador, os casamentos vêm diminuindo desde 1997, com 11.622 casamentos a menos. Em 2021, houve 56.921 casamentos, enquanto em 2022 foram contabilizados 55.345, ou seja, 1.576 casamentos a menos em apenas um ano.

Por outro lado, Sussman lança luz sobre o fato de que, na era moderna, as mulheres já não anseiam pelo "sim, aceito" como uma meta inevitável. Não é apenas uma questão de comportamentos extremos ou lidar com situações dramáticas, mas sim focar na incompatibilidade, assim como nos pequenos detalhes que compõem a vida diária. Essa abordagem inovadora nos leva a explorar o intrincado mundo dos relacionamentos, onde a conexão autêntica e a compatibilidade no cotidiano se erguem como protagonistas indiscutíveis.

Além disso, mergulhamos na reflexão sobre a maturidade emocional como um fator chave nessa decisão. Segundo Sussman, as mulheres contemporâneas buscam relacionamentos onde o crescimento pessoal e a compreensão mútua se tornam pilares fundamentais, deixando em segundo plano a antiga noção de casamento como ponto culminante.

Explorando além dos estereótipos, aborda-se a necessidade de desaprender papéis de gênero tóxicos que têm permeado gerações. O mais importante, principalmente nos dias de hoje, é questionar as expectativas pré-estabelecidas e embarcar em uma jornada de autodescoberta, onde o amor é construído através de conexões genuínas e equitativas.

Dessa forma, Sussman nos incentiva a questionar as convenções tradicionais e a abraçar uma nova era de relacionamentos, onde a essência do amor transcende os limites predefinidos.