3 cortes de cabelo anti-idade que as mulheres sofisticadas usam depois dos 50: esbanjam elegância (Foto: Pinterest)

As mulheres, quando chegam aos 50 anos, têm uma mudança na textura do cabelo, que fica mais fino e cai muito.

Então é hora de ir ao cabeleireiro em busca de uma solução que permita a vocês parecerem elegantes e com muito glamour.

Estes 3 estilos são ideais para mulheres maduras porque reduzem anos de seu rosto e estilizam:

Corte bixie

É conhecido pela sua versatilidade, pois pode se adaptar a diferentes texturas de cabelo, comprimentos e formatos de rosto. Isso permite personalizar o corte para se adequar melhor às características de cada pessoa. Também pode ser facilmente adaptado a diferentes estilos de vida, o que significa que pode funcionar bem tanto para eventos formais como para situações informais. Além disso, ajuda as mulheres com mais de 50 anos a rejuvenescer e lhes dá elegância.

Corte shaggy

Este corte é perfeito para pessoas que não têm muito tempo, pois é considerado de baixa manutenção, sendo muito fácil de pentear. Isso pode ser especialmente útil para pessoas ocupadas que procuram um estilo prático, mas ao mesmo tempo moderno e jovem. Esse corte tem um toque moderno e jovem, o que ajuda a quebrar a imagem tradicional. Optar por cortes frescos e contemporâneos pode fazer com que uma pessoa se sinta e pareça mais jovem.

Corte clavicut

O clavicut, em particular, tende a incorporar camadas e textura ao cabelo. Isso não apenas adiciona movimento e vitalidade ao penteado, mas também pode criar a ilusão de volume, o que é benéfico, já que o cabelo tende a afinar com a idade. Pode incluir camadas que emolduram o rosto de forma favorecedora, suavizando as linhas e proporcionando um efeito rejuvenescedor ao destacar características faciais.