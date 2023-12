Whatsapp: o novo truque dos infiéis para enviar localização falsa

Mulher em seu carro segurando um smartphone com interface do navegador na tela Uma mulher dirige seu carro usando um smartphone para ver um mapa da sua rota de viagem e usa o aplicativo para encontrar seu destino (Freepik)

O WhatsApp se tornou um dos aplicativos mais utilizados para enviar mensagens de texto desde 2009, mas ao longo do tempo tem oferecido diferentes opções que facilitam a comunicação entre as pessoas, permitindo compartilhar diversos arquivos multimídia (fotos, vídeos, áudios, documentos, links), além de permitir chamadas de voz ou vídeo e até mesmo enviar a localização em uma conversa pessoal ou em grupo.

No entanto, ele não está isento de fraudes, por isso há muitos testemunhos de golpes online que deixaram os usuários expostos, se tornando uma rede da qual se deve ter cuidado ao fornecer dados pessoais.

E é que, apesar do negativo, graças às diferentes ferramentas que os usuários têm à disposição, eles podem se sentir seguros, acompanhados e ouvidos. Basta saber alguns truques para identificar os golpistas e até mesmo aqueles que querem aproveitar para mentir sorrateiramente.

Devido aos truques que o Whatsapp possui, alguns conseguiram encontrar uma maneira de enganar ao enviar a verdadeira localização em que se encontram, seja por infidelidade ou simplesmente porque não desejam fornecer sua localização real.

Como enviar uma localização falsa no WhatsApp?

No WhatsApp, existem duas maneiras de compartilhar a localização: uma é anexando o endereço de um local a partir do buscador, e a outra é enviando o ponto exato onde se encontra usando o GPS do celular.

Para mostrar que você está em um ponto do mapa e evitar que o contato saiba dessa informação, você pode criar uma localização simulada e depois adicioná-la ao WhatsApp como se fosse sua localização real.

Como primeiro passo, você deve baixar um aplicativo chamado 'Fake GPS' em dispositivos Android, instalá-lo e, em seguida, ir para as configurações do seu celular e procurar a opção 'escolher aplicativo para simular localização' e selecionar 'Fake GPS'.

Depois de seguir este passo, volte para o aplicativo e escolha um ponto no mapa para enviar as informações falsas e clique em 'reproduzir' para localizar seu dispositivo nesse ponto. Em seguida, abra o WhatsApp, entre na conversa, selecione a localização falsa e escolha 'localização em tempo real'.

Uma vez que queira interromper a simulação, entre novamente no aplicativo e clique no ícone de ‘pausa’ localizado na parte inferior esquerda. Dessa forma, os infiéis poderão enganar sobre sua localização ou aqueles que desejam proteger sua privacidade poderão se sentir seguros.