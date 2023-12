Tendências de cortes de cabelo 2024: como é o Wolf Cut que será uma verdadeira sensação?

Está chegando o fim do ano e já sabemos quais são as tendências de cortes de cabelo 2024 que estarão predominando, de acordo com os especialistas.

A versatilidade, naturalidade e movimento são três qualidades que todos os estilos mais populares terão, além de se sentirem bem sempre, independentemente da idade e de todos os tipos de rostos.

Tendências de cortes de cabelo 2024

De acordo com o relatório da Telva, um dos mais solicitados em todos os salões de beleza é o corte Wolf, que é um meio termo entre o clássico Mullet e o Shaggy.

Vai demorar mais do que nos anos anteriores e é uma escolha acertada porque enfatiza os traços do rosto. Com as camadas, é possível brincar com um caimento muito bonito e obter um efeito de cabelo em camadas multidimensional.

Uma maneira de variar esse estilo e que também está entre as tendências de cortes de cabelo de 2024 é o corte Borboleta, que proporciona volume e movimento com camadas que caem a partir da altura do queixo.

Além disso, costuma-se usar com uma franja cortina que rejuvenesce o rosto e também te faz sentir bastante feminina, pois suaviza os traços. "É ideal se você quer dar mais graça ao seu cabelo longo de sempre e de uma peça", afirma a mesma fonte. Uma das famosas que já aderiu a ele é a princesa de Gales, Kate Middleton.

Se você está procurando algo mais curto, por outro lado, temos o corte Bixie, que se adapta a todos os tipos de cabelo, tanto lisos como cacheados, e favorece todos os tipos de rosto.

É um corte de cabelo médio que tende a ser curto, fácil de pentear e “traz um toque de modernidade e sofisticação despreocupada”, que te faz parecer bastante chique. Como o nome indica, está no meio do caminho entre o Bob e o Pixie.