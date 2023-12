O pênis envelhece de que forma? Médico responde

Envelhecer é um processo inevitável, e tanto mulheres quanto homens passam por transformações fisiológicas. No entanto, enquanto muitas mulheres são incentivadas desde a infância a enfrentar o processo de envelhecimento com procedimentos estéticos e mudanças no estilo de vida, as mudanças experimentadas pelos homens são consideravelmente menos discutidas.

Ao lado da queda de cabelo, aumento da barriga e um súbito interesse em jardinagem, o envelhecimento desencadeia diversas alterações fisiológicas na saúde e função sexual masculina. O professor associado Tim Moss, com 20 anos de experiência, esclarece as dúvidas mais comuns sobre o envelhecimento do pênis, como compartilhou com o New York Post.

O que realmente acontece

Desafios com a micção geralmente não são causados diretamente pelo pênis. O aumento da próstata e enfraquecimento dos músculos da bexiga podem interferir no fluxo urinário e embora o envelhecimento masculino seja marcado por mudanças fisiológicas, não é comparável à menopausa feminina, pois não há uma queda súbita nos níveis hormonais.

Ao contrário das mulheres, a fertilidade masculina é menos restrita pelo tempo, mas há uma diminuição na qualidade do esperma com a idade, afetando a concepção.

Idoso-Matthias-Zomer-Pexels

Matthias Zomer / Pexels

Disfunção erétil e desejo sexual

A causa da disfunção erétil varia com a idade. Em homens mais jovens, fatores psicológicos desempenham um papel, enquanto em idosos, problemas de saúde física são mais prevalentes.

Embora cerca de um em cada dez homens com menos de 40 anos experimente disfunção erétil, nem todo homem acima de 85 anos a terá. A saúde geral, não apenas a idade, desempenha um papel crucial.

Mudanças no desejo sexual são comuns, podendo ser influenciadas por fatores como saúde, estresse e relacionamentos.

Embora um estilo de vida saudável seja incentivado em todas as idades, há limites para o que o corpo pode suportar. Manter-se fisicamente ativo e adotar uma dieta equilibrada são as melhores formas de desacelerar as mudanças associadas ao envelhecimento.

Fumante-Irina-Iriser-Pexels

Irina Iriser / Pexels

O Pior que você pode fazer

Atividades prejudiciais, como fumar e consumo excessivo de álcool, têm impactos negativos no sistema nervoso e nos vasos sanguíneos do pênis. Ignorar sintomas é considerado o pior comportamento, sendo crucial buscar ajuda médica ao notar problemas.

O envelhecimento masculino é um processo multifacetado, e entender as mudanças associadas a ele é crucial para promover uma abordagem saudável e informada em todas as fases da vida. O professor Moss destaca a importância de uma visão proativa da saúde masculina, enfatizando que buscar ajuda ao primeiro sinal de problemas é fundamental para prevenir complicações futuras.