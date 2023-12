O amor toma conta da vida de 3 signos no fim de 2023

Dezembro de 2023 começa e alguns signos do zodíaco sentem que o amor e os assuntos emocionais tomam conta da reta final desse ano.

Confira a seguir:

Escorpião

Uma época intensa e de muitos assuntos amorosos. É importante cuidar de si e daqueles que ama, revivendo as coisas boas e a aventura a dois. Evite cair em algumas tensões ou tentações. Lembre-se também que nada é perfeito e é importante se libertar do controle.

Sagitário

Um momento mais emocional e de intuição com assuntos relacionados ao amor. Impulsos para colocar a vida em ordem, resolver as pendencias e alcançar objetivos na vida a dois são o que mais consomem energia no momento. Estar imerso nos sentimentos será intenso e a dica é ter autocuidado para manter o equilíbrio.

Capricórnio

Uma temporada positiva e de sentimentos fortes sobre passado e futuro. É um momento importante para se conectar com as outras pessoas, especialmente com quem ama. Planos e conversas devem ser para conectar e não para afastar. Não tema se expressar e comunicar os sentimentos com criatividade e mente aberta.

