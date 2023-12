Mechas derretidas: as mechas naturais e rejuvenescedoras que destronaram as balayage (Instagram: @salonestherdetejada /@dreams_bellezanatural)

A nova tendência das mechas melting tem se tornado a principal ameaça para as mechas balayage. É uma técnica que permite obter uma cor mais realista, que ninguém conseguirá distinguir entre o cabelo e as mechas.

Mechas derretidas: a técnica ideal para esquecer das mechas balayage

Trata-se de uma técnica em que a cor se funde de maneira delicada com o tom natural do cabelo. Da mesma forma, proporciona um aspecto ultranatural, alcançando um clareamento progressivo e difuso em direção às pontas, sem mostrar as típicas faixas das mechas tradicionais, nem mudanças abruptas de contraste. É uma técnica degradê sutil e suave para um visual natural e elegante.

É uma técnica que pode ser realizada de diferentes maneiras. Geralmente, são aplicadas uma a uma para conseguir um efeito mais natural e sutil, mas também podem ser usados outros métodos.

Mechas derretidas: rejuvenescem e são naturais

O processo geralmente começa na nuca, trabalhando horizontalmente para aplicar as mechas. A cor é aplicada estrategicamente para criar um efeito degradê, começando com tons mais escuros desde a raiz e se desvanecendo para tons mais claros nas pontas.

A aplicação de uma cor que difunda a transição entre o tom escuro do cabelo e as mechas claras é primordial para alcançar uma combinação perfeita de cores. Isso ajuda a tornar o degradê mais suave e natural, permitindo que as tonalidades se misturem sem mostrar linhas definidas ou contrastes marcantes.

Além disso, o melting pode ser usado em mechas para alcançar uma técnica mista que nunca sai de moda. É utilizada a aplicação de cor à mão livre para criar essas mechas iluminadas e naturais e, em seguida, é aplicado o efeito de difusão entre as tonalidades selecionadas, resultando em uma transição suave entre os tons e alcançando um visual natural.