Fitagem: técnica para definir cabelos cacheados, ondulados e crespos

Manter cachos bem definidos é o desejo de muitas pessoas com cabelos ondulados, cacheados ou crespos. Uma técnica popular para alcançar esse resultado desejado é a fitagem, que proporciona textura, hidratação e controle de volume. A dermatologista Vivi Zenato destaca que a fitagem beneficia todos os tipos de cabelo com curvatura, incluindo os ondulados que não formam cachos exatos.

O Que é a Fitagem e Como Funciona

A fitagem envolve a separação dos fios em pequenas fitas, proporcionando o acabamento desejado. A aplicação de um finalizador é essencial para potencializar os resultados, sendo crucial para qualquer tipo de curvatura capilar. A aplicação do creme finalizador deve ser feita em mechas separadas, preservando a região próxima ao couro cabeludo.

Passo a Passo da Fitagem Tradicional

Fitagem para cachos/ Reprodução

O processo começa com a lavagem dos cabelos, seguida pela aplicação de condicionador ou máscara de hidratação. O cabelo é penteado e dividido em pequenas mechas, nas quais é aplicado o produto escolhido. Desembaraçar os fios e transformá-los em fitas cacheadas é essencial, seguido pelo amassar das pontas em direção à raiz. O cabelo deve secar naturalmente, e um toque final com óleo pode ser aplicado para resultados ainda mais soltos.

Produtos Recomendados para Fitagem

Para quem está pronto para experimentar a fitagem, uma seleção de produtos é apresentada. Opções como o Gel Líquido Day After Skala Mais Cachos, a Gelatina Salon Line #Todecacho Super Volume e o Ativador de Cachos Sos Cachos + Nutridos Argan Salon Line oferecem diversas opções para definir, hidratar e reduzir o frizz.

Experimente a fitagem para obter cachos definidos e naturais, sem recorrer a produtos químicos ou ferramentas de calor. Com um pouco de paciência e os produtos certos, você pode desfrutar do resultado por até cinco dias. Transforme sua rotina de cuidados capilares com a fitagem e exiba cachos incríveis.

LEIA TAMBÉM: Tendências de cortes de cabelo 2024: como é o Wolf Cut que será uma verdadeira sensação?