Como controlar os gastos no Natal e não ficar sem dinheiro? As 6 dicas-chave para não se endividar (Foto: Unsplash)

É o mês esperado por todos no mundo, onde a família se reúne, as amizades se reencontram e a alegria e a união se contagiam entre todos.

Também são datas de muitos gastos, troca de presentes, jantares, enfeites de Natal, estreias e uma infinidade de detalhes para estar feliz nessas datas.

No entanto, estabelecer certos limites (para o nosso cartão e para nós mesmos) será fundamental para cumprir com esse objetivo e aqui mostramos como fazê-lo:

Estabeleça um orçamento

Antes de começar a gastar o seu décimo terceiro salário, é importante que desde o início estabeleça um limite de quanto vai investir em presentes, ceias de Natal, viagens e férias. Isso ajudará a ter consciência do dinheiro disponível.

Não compre, recicle enfeites

É verdade que parte da celebração envolve se destacar com as decorações de Natal em sua casa, mas acontece que esse gosto pode sair muito caro ano após ano, então devemos ser mais conscientes das consequências negativas que o consumismo tem, tanto para o meio ambiente quanto para nossa carteira.

Por isso, em vez de comprar novos enfeites, a recomendação é usar os dos anos anteriores e, se você quiser uma mudança, não compre coisas muito caras. No mercado, existem lugares onde você pode encontrar enfeites muito econômicos.

Escolha enfeites naturais

Se você quer explorar seu lado criativo, tem a opção de seguir os preceitos do Feng Shui e criar decorações naturais que sejam um ímã de boa sorte e abundância para o próximo Ano Novo de 2024.

Priorize os gastos de Natal

Realize uma lista de todos os seus gastos festivos e priorize cada um deles. Isso permitirá que você não se esqueça das necessidades básicas e pague de forma responsável as contas de cartão de crédito, luz, água e comida.

Planeje com antecedência o jantar de Natal

Organize-se com o que você vai fazer na ceia de Natal. Fazer o orçamento com semanas de antecedência é muito melhor do que fazê-lo de última hora, tendo em conta que muitos estabelecimentos se aproveitam da procura pelos produtos e os preços aumentam.

Elabore seus próprios presentes

Você não precisa mais quebrar a cabeça pensando no que vai dar de presente neste Natal. Opte por criar seus próprios designs de biscoitos de gengibre, velas caseiras ou enfeites florais. Há muitos tutoriais no YouTube que podem te ensinar como fazê-los.