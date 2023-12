'Bafo de onça': veja sintomas pouco conhecidos da diabetes

Os sintomas convencionais do diabetes, como sede constante, frequência urinária elevada e ganho de peso, são amplamente reconhecidos. No entanto, especialistas alertam para sinais menos conhecidos, que podem ser indicativos precoces da doença. Alguns desses sintomas podem ser percebidos através do olfato, revelando informações valiosas sobre a saúde, diz o Mirror.

Periodontite

Um sintoma pouco conhecido, mas crucial, é a periodontite, uma condição dentária que afeta cerca de 22% das pessoas com diabetes. Muitos pacientes não estão cientes desse problema, que pode se manifestar como mau hálito. Esse odor específico, semelhante a maçã podre ou gotas de pêra, pode ser um sinal precoce de diabetes. A periodontite está ligada a níveis elevados de açúcar no sangue, podendo levar à inflamação crônica e danos nos ossos que sustentam os dentes.

Acompanhe o infográfico e saiba quais são os sintomas da Diabetes e a importância da insulina no tratamento.#DN pic.twitter.com/AaveYdxMjw — DiárioDeNotícias (@DiarioNoticiaSP) June 2, 2023

Modificações na pele, como a presença de acantose nigricans, uma mancha escura e espessa em áreas como pescoço, cotovelos e virilha, podem ser sinais precoces de diabetes. Infecções bacterianas recorrentes, resultantes de níveis elevados de açúcar no sangue, também podem afetar a pele, causando furúnculos e infecções fúngicas.

A deterioração da visão, incluindo embaçamento, dificuldade para ler e manchas escuras, pode ser causada pelos danos aos pequenos vasos sanguíneos dos olhos devido ao excesso de açúcar no sangue. Esses problemas visuais podem indicar a necessidade de avaliação médica urgente.

Mudanças na audição também podem estar relacionadas ao diabetes, já que o alto nível de açúcar no sangue pode afetar os pequenos vasos sanguíneos e nervos do ouvido interno. A longo prazo, o baixo nível de açúcar no sangue pode comprometer a transmissão de sinais nervosos ao cérebro.

Ao identificar esses sinais menos conhecidos, as pessoas podem buscar ajuda médica precocemente, facilitando o controle do diabetes e reduzindo complicações futuras. A atenção a sintomas além dos óbvios é crucial para uma abordagem abrangente da saúde.