4 tons elegantes para seus cabelos, que rejuvenescem e são perfeitos para renovar o seu visual: você parecerá moderna e na moda

As cores, as tendências, as texturas e as peças de roupa mudam a cada nova temporada que chega. Não é a mesma coisa se vestir no inverno do que no verão. Se você quer renovar seu estilo e se destacar de maneira elegante, existem 4 tinturas de cabelo que são perfeitas para o inverno, já que é uma época de sofisticação e vanguarda.

Inverno: quatro tons de cabelo para ficar na moda e elegante

Chocolate escuro: os tons escuros são a perfeição na temporada de inverno, evocando formalidade, seriedade, maturidade e sofisticação. Para parecer uma rainha, a cor de cabelo chocolate escuro é ideal. É um tom escuro, mas não tão preto ou marrom, é um meio-termo com luminosidade que dá dimensão ao corte de cabelo, tornando-o atraente e atual. Além disso, pode ser combinado com reflexos cobre ou marrom para iluminar o rosto.

Caramelo mocha: das opções castanhas, a cor caramelo com efeito mocha é uma das escolhas mais elegantes e modernas. É um tom fresco, feminino e muito na moda, que combina as dimensões de um ruivo acobreado e o castanho chocolate. É claro, mas sem chegar ao avermelhado, e favorece qualquer mulher.

Tintas de cabelo para parecer moderna no inverno

Ruivo clássico: existem muitos tipos de ruivos, mas o clássico é perfeito para o inverno. O platinado é muito frio e o baunilha ou cinza podem passar despercebidos. Portanto, o melhor tom para contrastar com as roupas da temporada é o ruivo tradicional.

Cor da abóbora: existem muitas cores de cabelo ruivo, mas as mais populares são as luminosas. O ideal é um tom que remeta ao outono, às abóboras ou às folhas das árvores caindo, então basicamente trata-se de um ruivo cobre tradicional.