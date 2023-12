4 dicas de Carolina Herrera para usar saltos e botas com elegância e estilo

Se há alguém capaz de transmitir lições sobre elegância e sofisticação, esse alguém é, sem dúvida, Carolina Herrera. A estilista venezuelana de 84 anos iniciou sua incursão no mundo da moda aos 13 anos, quando assistiu ao seu primeiro desfile da marca Balenciaga ao lado de sua avó.

Herrera permanece um ícone fashion, e suas dicas continuam a inspirar mulheres de todas as idades. Nesta temporada de inverno, vale a pena conferir suas orientações para usar botas e sandálias de salto fechadas.

Regras de Elegância de Carolina Herrera para Botas: Camisa Branca e Estilo

Carolina Herrera/ Reprodução

A peça indispensável no guarda-roupa, segundo Herrera, é a camisa branca. Cerca de 70% dos looks da estilista incluem essa peça básica. Apesar de sua simplicidade, a camisa branca proporciona a combinação ideal de feminilidade e elegância. Ao usá-la com botas, você eleva instantaneamente o visual.

Marcando Silhuetas com Elegância: Dicas Infalíveis

Carolina Herrera/ Reprodução

Herrera sugere outro truque infalível para dar um toque especial ao visual: adicionar acessórios, como cintos na cintura. Esses detalhes não apenas elevam o estilo, mas também criam uma silhueta mais definida, realçando a elegância.

Estilo Descontraído com Saia Jeans e Bota ou Sapato de Bico

A combinação de bota de salto agulha com biqueira triangular e peças jeans é um clássico que nunca sai de moda. Herrera aconselha a incorporar esse toque moderno e descontraído ao seu guarda-roupa de inverno.

Calça Reta e Salto Agulha: Formalidade com Estilo

Embora muitas mulheres hesitem em experimentar peças formais, Herrera destaca que calças retas e blazer são a escolha perfeita para usar com salto agulha. Essa combinação oferece um equilíbrio único entre formalidade e estilo.