3 ideias de maquiagem glamorosa para o Natal que você pode fazer sozinha

Chegou dezembro e com ele, nossa busca por ideias de maquiagem glamorosa para o Natal que sejam fáceis de fazer em casa.

Não queremos passar horas focadas apenas no rosto, assim como também não queremos ter que usar muitos cosméticos, por isso apresentamos alternativas clássicas e elegantes que completarão o seu visual sem estresse!

Ideias de maquiagem glamorosa para o Natal de 2023

Olhos dourados, lábios vermelhos

Existe alguma maquiagem mais clássica, simples e Old Hollywood do que esta? É simplesmente espetacular, seja nosso look orientado por tons metálicos e brilhantes, usemos lantejoulas ou tenhamos uma roupa neutra. Os lábios vermelhos assumirão um protagonismo muito sedutor, ideal para todos os tons de pele.

Uma dica muito em sintonia com as tendências é usar iluminador no ponto mais alto do osso da bochecha e não se esquecer dos cílios postiços para deixar seus olhos bem abertos.

Esfumado em verde

Se você é amante de esfumar sombras e fazer seus olhos se destacarem no visual, essa alternativa vai te encantar. O smokey eyes é perfeito para eventos noturnos, especialmente em verde, que combina com as festas.

Sobre a primeira camada de sombra preta ou marrom esfumada, adiciona pontos de luz com verde acetinado ou glitter verde. Equilibra os lábios com um tom nude e um pouco de gloss.

Olhos de raposa

Mas se você ama mais os delineados do que as sombras, então o foxy eyes, que ainda está em alta, lhe dará um belo efeito. Entre as ideias de maquiagem glamorosa para o Natal de 2023, destaca-se por seu efeito de olhar de gato que alonga os traços de uma forma bastante sedutora.

Não será necessário usar muita cor ou batons fortes, pois o traço já rouba todos os holofotes no seu visual, fazendo você parecer muito cativante.